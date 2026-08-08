A días de conocerse la visita del Papa, la Iglesia de Córdoba celebra el primer Domingo de la Justicia Social

La Iglesia de Córdoba celebra este domingo 9 de agosto el primer domingo de la Justicia Social para renovar su compromiso con un concepto central de la doctrina social de la Iglesia.

La celebración se realizará a días de confirmarse la visita del papa León XIV a la ciudad de Córdoba el próximo mes de noviembre.

Domingo de la Justicia Social

“El próximo 9 de agosto celebraremos por primera vez en nuestra Arquidiócesis el Domingo de la Justicia Social, una jornada instituida por nuestro Arzobispo, el cardenal Ángel Rossi sj, que quiere ayudarnos a profundizar, celebrar y renovar nuestro compromiso con la Justicia Social como una expresión concreta del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia”, indica un comunicado de la Iglesia cordobesa.

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“Como Iglesia que peregrina en Córdoba, queremos que esta celebración sea una oportunidad para detenernos, mirar nuestra realidad a la luz de la Palabra de Dios y preguntarnos cómo estamos llamados a construir una sociedad más fraterna, donde la dignidad de cada persona, el bien común y el cuidado de los más vulnerables ocupen un lugar central”, agrega el documento.

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Por qué se celebra el Domingo de la Justicia Social

El decreto firmado por el cardenal Rossi “instituye en la Arquidiócesis de Córdoba el ´Domingo de la Justicia Social´, que se celebrará anualmente el domingo posterior al 4 de agosto, fecha en que la Iglesia recuerda el martirio del beato Monseñor Enrique Angelelli, pastor y testigo eminente del compromiso evangélico con la justicia, la dignidad humana y los más vulnerables”.

“Esta jornada tendrá por finalidad promover, en todos los ámbitos pastorales de la Arquidiócesis, la reflexión, la formación y el compromiso en torno a la Doctrina Social de la Iglesia y a la vivencia concreta de la Justicia Social”, precisa el decreto.

En los considerandos se sostiene “que resulta necesario promover una mayor formación, reflexión y compromiso pastoral en torno a la Justicia Social, dimensión constitutiva del anuncio del Evangelio y de la vida eclesial”, y que “es conveniente fomentar una renovada colaboración con los distintos actores de la sociedad civil para contribuir al bien común y a la construcción de una sociedad más justa y fraterna”.

Justicia social

La convocatoria de la Iglesia de Córdoba es netamente eclesiástica, aunque el concepto tiene una dimensión ética, política y sociológica que impregna todos los ámbitos de la sociedad.

Desde lo estrictamente político y económico, autores de la Escuela Austríaca como Friedrich von Hayek cuestionan la justicia social, y asignan al mercado el rol de distribuir según los méritos e intercambios individuales.

Desde lo económico, el presidente Javier Milei consideró en febrero de 2025 en declaraciones difundidas por La Nación que "la justicia social es una aberración".

“La caridad no es a punta de pistola, tiene que surgir naturalmente. Esto solo lo puede resolver el mercado”, aseveró en esa oportunidad.