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El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 7 de agosto

Este viernes 7 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.470 pesos y cotiza a 1.520 pesos para la compra.

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Perfil Redacción Córdoba
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Este viernes 7 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.470 pesos y cotiza a 1.520 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.470.
  • - Venta: $1.520.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.514
  • - Venta: $1.546.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.519,46 para la compra, y $1.521,52 para la venta.

Este viernes 7 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.470.
  • - Venta: $1.530.

ICBC

  • - Compra: $1.460.
  • - Venta: $1.520.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.389.
  • - Venta: $1.439.
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