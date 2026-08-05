Condenado por drogas y robo, cuando salió de prisión fue becario municipal y empleado de Senaf

Una investigación del fiscal Juan Pablo Klinger revela detalles insólitos sobre un convicto por robo y narcomenudeo quien, al salir de la cárcel, trabajó como becario en la Municipalidad de Córdoba y luego como “acompañante” de una residencia de adolescentes vulnerables y con consumos problemáticos de sustancias de Senaf (Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia) de Córdoba. El caso es aún más escandaloso porque un segundo detenido por posible adulteración de documentación es empleado de Epec, fue condenado por traficar 52 kg de marihuana, purgó condena y cuando salió de la cárcel volvió a trabajar a la empresa de energía provincial.

El caso reedita la discusión abierta sobre por qué Claudio Barrelier -imputado y detenido por el femicidio de Agostina Vega- siguió siendo becario municipal el año pasado a pesar de permanecer bajo arresto durante 15 días por un hecho de presunta privación ilegítima de la libertad de una mujer.

Saavedra Paredes y los documentos apócrifos

Todo comenzó el 21 de noviembre de 2025, en un control preventivo en la intersección de Costanera Norte y Temístocles Castellano, en barrio Cerro Las Rosas. Carlos Sebastián Saavedra Paredes fue detenido tras exhibir una licencia de conducir falsa. Iba en moto.

Inicialmente fue imputado por uso de documento público falso, pero el avance de la investigación permitió reconstruir una maniobra de mayor alcance vinculada a la falsificación de documentación oficial.

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Antecedentes penales

En su derrotero criminal, Saavedra Paredes había sido condenado a dos años y medio por narcomenudeo y a siete años de prisión por un robo tipo comando. Hasta 2024 estuvo detenido para cumplir ambas penas. Cuando salió de prisión el primer trabajo que encontró fue la Municipalidad de Córdoba. Ingresó como becario y se sumó al equipo de servidores urbanos. Hasta el momento, la causa judicial no logró detectar quién lo contactó o recomendó para entrar al municipio.

Luego, habría trabajado como chofer de autoridades del CPC Colón. Pero, el dato más alarmante es que el año pasado, más precisamente en octubre, fue contratado como monotributista por Senaf. Fue asignado como “acompañante” a una residencia de adolescentes vulnerables y con consumos problemáticos.

Todavía no está claro si llegó a presentar el certificado de antecedentes penales, requisito indispensable. Lo que sí se comprobó es que trabajó para Senaf. Concretamente figura adscripto al Programa de Acompañantes Hospitalarios y de Prestaciones de Servicios Comunitarios de la Secretaría, desde el 23 de octubre hasta el 21 de noviembre del año pasado, cuando cayó preso.

El certificado de antecedentes penales es otro capítulo de la investigación porque, aparentemente, encargó a un tercero la confección de un documento falso donde constara que no tenía las condenas mencionadas.

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Un falsificador narcotraficante y empleado de Epec

Según la investigación que se encuentra en los primeros pasos, entre el 1 y el 13 de noviembre de 2025, Saavedra Paredes habría adquirido, por intermedio de Fernando Rubén Romero, empleado de Epec -quien también está detenido-, y Fidel Eliseo Murua, dos certificados de antecedentes penales falsificados, uno nacional y otro provincial.

Ambos documentos consignaban que no registraba antecedentes penales, circunstancia que fue desmentida por los informes oficiales del Registro Nacional de Reincidencia y su planilla prontuarial.

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Romero había sido condenado años atrás por la Justicia Federal de Córdoba, por tráfico de 52 kilos de marihuana. Después de cumplir la condena se reincorporó a su trabajo en Epec.

El expediente involucra a otros imputados. La Fiscalía sostiene que Daniel Alejandro Chuminatti, también empleado de Epec, habría encargado años atrás un certificado analítico de secundario completo falso para obtener de manera indebida el adicional salarial correspondiente al ítem "título".

A partir de las pruebas reunidas, el fiscal Klinger imputó a Romero, Murua, Chuminatti y Saavedra Paredes.

Un tercer detenido por documentos apócrifos

Con el avance de la investigación, la Fiscalía determinó además que Oscar Arnaldo Cuello habría confeccionado, a pedido de Murua, la licencia de conducir falsa utilizada por Saavedra Paredes y los dos certificados de antecedentes penales apócrifos.

Como consecuencia, el 3 de agosto de 2026 se ordenó su detención e imputación como presunto autor de tres hechos de falsificación de documento público.