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El Papa León XIV visitará Córdoba: cuándo llegará y qué se sabe de su agenda oficial

El Vaticano confirmó que la visita durante cuatro días. El cronograma completo aún no fue difundido, ya se conocen las fechas previstas para su visita.

Papa Leon XIV
Papa Leon XIV | Captura
Perfil Redacción Córdoba
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El Papa León XIV visitará Córdoba entre en noviembre, según confirmó oficialmente el Vaticano. Será la primera visita del Pontífice a la provincia desde su elección y ya genera expectativa entre la comunidad católica.

La Santa Sede confirmó que la provincia formará parte del recorrido junto con la ciudad de Buenos Aires y la localidad bonaerense de Luján, aunque la agenda definitiva de actividades todavía no fue difundida.

Papa León XIV

La visita, que se extenderá durante cuatro días, incluirá algunos de los principales centros religiosos del país. Por el momento, el Vaticano no dio a conocer el detalle de las celebraciones, encuentros y recorridos que encabezará el Papa en cada uno de los destinos.

Cuándo llegará el Papa a Córdoba

De acuerdo con la confirmación oficial, el Pontífice permanecerá en la provincia desde el 8 hasta el 11 de noviembre.

Durante las próximas semanas se espera que el Vaticano y la Iglesia de Córdoba den a conocer el cronograma completo, junto con los detalles de los actos litúrgicos, actividades públicas y el operativo de seguridad que acompañará la visita.

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