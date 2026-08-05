El Papa León XIV visitará Córdoba: cuándo llegará y qué se sabe de su agenda oficial

El Papa León XIV visitará Córdoba entre en noviembre, según confirmó oficialmente el Vaticano. Será la primera visita del Pontífice a la provincia desde su elección y ya genera expectativa entre la comunidad católica.

La Santa Sede confirmó que la provincia formará parte del recorrido junto con la ciudad de Buenos Aires y la localidad bonaerense de Luján, aunque la agenda definitiva de actividades todavía no fue difundida.

La visita, que se extenderá durante cuatro días, incluirá algunos de los principales centros religiosos del país. Por el momento, el Vaticano no dio a conocer el detalle de las celebraciones, encuentros y recorridos que encabezará el Papa en cada uno de los destinos.

Cuándo llegará el Papa a Córdoba

De acuerdo con la confirmación oficial, el Pontífice permanecerá en la provincia desde el 8 hasta el 11 de noviembre.

Durante las próximas semanas se espera que el Vaticano y la Iglesia de Córdoba den a conocer el cronograma completo, junto con los detalles de los actos litúrgicos, actividades públicas y el operativo de seguridad que acompañará la visita.