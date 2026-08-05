UNC: docentes de ADIUC impulsan "paros progresivos" en cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario

Los profesores universitarios nucleados en ADIUC impulsarán “paros progresivos” durante el mes de agosto en el próximo plenario de CONADU en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Así será el cónclave de la federación nacional quien deberá aprobar eventuales medidas de fuerza para el segundo cuatrimestre de este año.

Comunicado de ADIUC

“Lo habíamos anunciado tras el fallo de la Corte, antes del receso: si el gobierno no adelanta la paritaria y no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario vamos a impulsar nuevas medidas de fuerza en el inicio del segundo cuatrimestre”, señala el comunicado gremial.

“Sin respuestas del Ejecutivo, la asamblea de afiliados/as aprobó la continuidad del plan de lucha con paros progresivos. ADIUC llevará esa propuesta al próximo plenario de nuestra federación nacional, CONADU”, precisa el documento.

“La discusión tuvo como punto de partida la necesidad de actualizar y ampliar la lectura sobre el escenario del conflicto. En este sentido subrayamos que el gobierno explicitó su decisión de avanzar en lo que considera una guerra política contra las universidades y los sindicatos. Una ofensiva económica, jurídica y simbólica sin precedentes en democracia, articulada a nivel regional con el avance de las ultraderechas, subordinadas a los planes neocoloniales de EEUU”, detalla el texto.

“Estamos dando una pelea contra un proyecto de país ultra conservador y autoritario que tiene a la educación pública y a los sindicatos en la mira como parte de su estrategia de despliegue regional”, precisa el documento.

Qué resolvió la asamblea de ADIUC

Los docentes universitarios reclaman “el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, de acuerdo a lo que ordenó la justicia”.

La propuesta que se llevará al plenario de CONADU es la siguiente:



Paros escalonados