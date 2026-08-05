De la Sota: "Les pido a los senadores que no le entreguen a Javier Milei una licencia para vender la Patria"

La diputada nacional Natalia de la Sota le pidió a los senadores que “reflexionen”, y “que no le entreguen a Javier Milei una licencia para vender la Patria” al rechazar el denominado proyecto de Ley de Tierras.

“Argentina está a un paso de poner en riesgo una de sus mayores riquezas. El gobierno de Javier Milei impulsa un proyecto que amplía los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros”, explicó en un video difundido en sus redes sociales.

Juez electoral de Córdoba: Guillermo Arias encabeza la orden de méritos y será el reemplazante de Marta Vidal

Ley de Tierras

Además señaló que “hoy existe una ley que protege algo fundamental: limita la cantidad de tierras rurales que pueden estar en manos de extranjeros”.

“Ese límite es del 15% del territorio nacional, provincial y municipal”, recordó de la Sota.

Y luego completó: “Ahora quieren ampliar ese límite. ¿Y eso qué significa? Que grandes empresas extranjeras, personas con grandes fortunas e incluso Estados bajo algunas condiciones podrían comprar grandes extensiones de nuestra tierra”.

Vigo anticipó que votará en contra de la Ley de Tierras: "Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción"

“No es un hecho aislado”

La legisladora cordobesa consideró que “esto no es un hecho aislado” y que “se suma a las modificaciones planteadas sobre la ley de glaciares poniendo en riesgo nuestros bienes más preciados: la tierra, el agua, la soberanía”.

“Cuando un gobierno pone en venta el patrimonio y los recursos naturales de un país no está cuidando ni el presente ni el futuro de su gente”, expresó en otra parte del video.

“Por eso les pido a los senadores de Córdoba, y los senadores de todo el país que reflexionen, que no le entreguen a Milei una licencia para vender la patria”, exhortó De la Sota.

“Defender nuestra tierra es defender lo que es de todos, defender nuestra soberanía, defender lo nuestro”, cerró la diputada nacional.