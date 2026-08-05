Milo J eligió Córdoba para un recital histórico: cuándo es, cómo será y cuándo salen las entradas

Milo J volverá a Córdoba para ofrecer uno de los recitales más importantes de su carrera. El cantante confirmó que el próximo 5 de diciembre se presentará en el estadio Mario Alberto Kempes, donde pondrá el broche final a La Vida Era Más Corta Tour Mundial.

Además, será la única fecha que realizará en Argentina durante 2026 y la primera vez que llevará adelante un espectáculo con escenario en formato 360°.

El anuncio fue realizado en el propio estadio cordobés, donde el artista presentó oficialmente el show ante medios de comunicación e invitados. La puesta del lanzamiento también anticipó el concepto del recital, con una disposición circular que busca acercar al público desde todos los sectores del estadio.

Cuándo salen las entradas

La venta de tickets se realizará a través de la plataforma All Access.

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La preventa exclusiva para clientes de Banco Santander comenzará el lunes 10 de agosto a las 12, mientras que la venta general se habilitará el martes 11 de agosto, también desde el mediodía.

La presentación en el Kempes marcará el cierre de la gira mundial con la que Milo J recorrió distintos escenarios internacionales durante el último año.

El espectáculo también representará un nuevo paso en la carrera del cantante, ya que por primera vez montará un escenario con visión de 360 grados, una propuesta que permitirá al público rodear completamente al artista durante el recital.