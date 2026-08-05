El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 5 de agosto

Este miércoles 5 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.465 pesos y cotiza a 1.515 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.465.

- Venta: $1.515.

Dólar Blue

- Compra: $1.529

- Venta: $1.561.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.519,25 para la compra, y $1.520,67 para la venta.

Este miércoles 5 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.465.

- Venta: $1.525.

ICBC

- Compra: $1.470.

- Venta: $1.530.

Banco Supervielle