EN VIVO | Tercer día del juicio a Oscar González: declaran policías, bomberos y peritos

El juicio contra el exlegislador Oscar González por la tragedia de las Altas Cumbres entra este miércoles en su tercer día de audiencias con una nueva etapa del debate oral.

En los Tribunales de Villa Dolores está prevista la declaración de policías, bomberos y otros profesionales que participaron de las primeras actuaciones tras el choque ocurrido el 29 de octubre de 2022, en el que murió la docente Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas Marina Bengoa y Alexa Miranda.

Juicio a Oscar González: el exlegislador dejó Tribunales escoltado y entre gritos

La jornada estará enfocada en los testimonios de quienes intervinieron inmediatamente después del siniestro sobre la ruta E-34. Entre los convocados figuran efectivos policiales, personal médico y bomberos que asistieron a las víctimas e integraron las primeras diligencias de la investigación.

Entre los testigos citados se encuentran la policía Adriana Romero, el médico policial Sergio Lang, el efectivo José Sebastián Sánchez, los bomberos Lucas Barrios Niveiros y Diego Cuello, además del policía Emiliano López Reynoso.

El minuto a minuto

La tercera jornada del juicio se mantenen con casi una hora de demora en los Tribunales de Villa Dolores. Antes de ingresar a la sala, Nassia González volvió a cuestionar la investigación y la actuación de González.

La mujer insistió en que los testimonios más relevantes del juicio son los de las dos sobrevivientes. "Los testimonios principales son los de Alexa y Marina. Son las personas que estuvieron dentro del auto y vivieron lo que pasó, no quienes lo escucharon de otros", sostuvo.

"González dice que había ropa sucia, pero no va a proteger tanto una ropa sucia. Debe haber algo muy comprometido para que salven esos bolsos", afirmó.

En ese sentido, recordó que, mientras se retiraban pertenencias del exlegislador, los objetos personales de las víctimas fueron secuestrados como parte de la investigación.

"Se llevaron la mochila de mi hija, los teléfonos y hasta la cartera, que nunca apareció. Recién pude recuperar el celular de Alexa mucho tiempo después y estaba completamente destruido. ¿Por qué ese favoritismo hacia uno y ese destrato hacia las víctimas?", cuestionó.

También se refirió a la declaración que realizó el exlegislador durante la primera audiencia, cuando aseguró que no tiene bienes a su nombre. "Él dice que no tiene bienes, pero está demostrado que los tenía. Si realmente querían ayudar, ¿para qué sus hijos aceptaron esas propiedades? Yo creo que ahora están a nombre de ellos y que incluso puede tener testaferros", expresó.

Además, puso en duda la situación económica manifestada por González. "No le creo. Es una persona que estuvo tantos años en el poder y ahora dice que vive de una jubilación de cinco millones de pesos. Después de todas las mentiras que escuchamos, no le creo", sostuvo.

El chat que podría incorporar el juicio

Consultada por el pedido para citar al ministro de Justicia, Julián López, Nassia aseguró que el supuesto grupo de WhatsApp mencionado por la querella sí existió.

"La fiscal Analía Gallaratto me contó que, aunque González borró su teléfono, pudieron recuperar información y entre ella apareció ese chat, por eso lo incorporaron al expediente", afirmó.

Qué dejó la segunda jornada del juicio

La audiencia del martes estuvo marcada por las declaraciones de familiares de las víctimas. Nassia González, madre de Alexa Miranda, brindó un extenso testimonio en el que describió el impacto que la tragedia tuvo sobre su hija y toda la familia.

Durante su exposición presentó un escrito titulado Sueños rotos y mostró las zapatillas que Alexa llevaba puestas el día del choque, antes de quedar parapléjica.