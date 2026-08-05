El cardenal Rossi calificó de "regalazo" la llegada del papa León XIV a Córdoba: "Es una visita pastoral"

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, calificó de “regalazo” la confirmación de la visita del papa León XIV a la ciudad de Córdoba el próximo mes de noviembre en el marco de su llegada a la Argentina.

Rossi confirmó el arribo del Sumo Pontífice a la capital cordobesa en un video difundido por la Arquidiócesis de Córdoba.

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“Sabíamos que salía, no mucho antes, pero sabíamos que hoy se abría el juego para todos, así que muy lindo y yo creo que es algo esperado y que llena de alegría a la gente”, expresó Rossi.

“De alguna manera también es como la continuidad, la confirmación de la visita que no pudo llegar a hacer Francisco. Me parece una delicadeza linda de León XIV”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló que “todavía falta el itinerario”, aunque “sí sabemos que un día es aquí a Córdoba”. “Faltaría concretamente el día y cuáles serían los actos o lo que lleve a cabo acá”, puntualizó.

Al ser consultado sobre si la ceremonia principal podría realizarse en el predio de FADEA, Rossi respondió: “Es una posibilidad porque es de los lugares amplios. Así que no está confirmado, pero no sería raro que pueda ser por aquellos lados”.

“Entiendo que a la tarde él vuelve a Buenos Aires, o sea, pasa el día acá y vuelve a Buenos Aires, pues va la nunciatura”, precisó el cardenal.

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Rossi consideró que la visita de León XIV significa “la alegría de un padre que te viene a visitar, a confirmar, a consolar, a a darle fuerza a los que quizás desde la fe están más golpeados”.

“Estamos medio cascoteados, entonces seguramente la visita de él es ayudarnos a a renovar la esperanza. Pero nuestra gente en eso tiene un sentir y una sabiduría muy linda, y lo vamos a ver este tiempo. Esa alegría, esa disposición de la gente nos va a hacer mucho bien, porque ya están con una ilusión. Llevamos dos horas, ya en la calle yo ya veo la alegría que hay”, enfatizó el arzobispo de Córdoba.

“Viene en un momento, ciertamente no fácil. Digamos, socialmente golpeado y con situaciones que no son novedosas, pero que en algunos aspectos tengo la impresión que sean agudizado. No se han inaugurado en esta época, pero hay cosas que venimos trayendo y otras cosas que quizás son tristemente novedosas”, analizó Rossi.

“Así que viene a un país con una potencialidad hermosa, con un pueblo muy lindo, y a la vez también con dificultades, con cosas que uno quisiera que sean distintas”, aseguró Rossi.

“Seguramente nos hará bien, es una visita estrictamente pastoral, no viene con problemas, no viene como en su momento vino Juan Pablo II, con el tema de la guerra”, aclaró.

“Es otra perspectiva, en este caso una perspectiva pastoral, estrictamente pastoral, que por supuesto también tendrá su contacto y su vínculo con ámbitos de gobierno, porque él es jefe de Estado. Pero hay que entenderlo que no viene a arreglar cosas raras, sino que viene como un padre a visitar a sus hijos”, concluyó Rossi.

El vocero del Arzobispado de Córdoba, Munir Bracco, manifestó en declaraciones a Punto a Punto Radio (90.7 FM) “mucha alegría” por la visita del papa León XIV a la capital cordobesa.

También manifestó que el Sumo Pontífice "trae un mensaje no sólo para la Iglesia, sino para toda la sociedad". "Realmente es un motivo de alegría, un motivo de esperanza. Mucha gente está recordando en estas horas la visita de Juan Pablo II, toda la movilización que supuso, la alegría de saludarlo", recordó Bracco.