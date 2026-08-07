La senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo, aseguró que la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en la madrugada del viernes en el Senado, terminó siendo “un verdadero mamarracho”.

Vigo, quien rechazó el proyecto en la votación, recordó que esa fue la posición que sostuvo "desde el primer dictamen".

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“Un verdadero mamarracho”

"El texto llegó al recinto luego de 19 versiones de dictamen, al punto de que, al momento de la votación, no era posible tener plena seguridad sobre el contenido final", cuestionó.

La senadora consideró que el proyecto terminó siendo "un verdadero mamarracho", y que era "innecesario", porque la inviolabilidad de la propiedad privada ya está consagrada en la Constitución Nacional.

Además planteó la falta de relación entre los distintos capítulos reunidos en una misma iniciativa.

"Hasta ahora nadie me explicó qué tiene que ver la Ley de Manejo del Fuego con la inviolabilidad de la propiedad", precisó.

"Dentro del texto se incorporó, sin debate real, el capítulo de venta de tierras a extranjeros, que generó manifestaciones de repudio generalizadas y que finalmente fue retirado", detalló Vigo.

El oficialismo también decidió a último momento retirar el capítulo referido a la Ley del Manejo de Fuego.

Una semana antes, la senadora cordobesa había fijado su posición sobre el capítulo de la Ley de Tierras: "Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros. Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción. La soberanía sobre los recursos estratégicos no es un capricho, es una política de Estado que sostienen incluso las economías más abiertas del mundo, las mismas que el gobierno nacional toma como referencia", aseveró.

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Crítica a Benegas Lynch

También se refirió al senador Joaquín Benegas Lynch, y expresó que, de haber estado en su lugar, "habría solicitado abstenerse de la votación, tal como hacen los jueces cuando una causa los alcanza por una cuestión personal".

Según publicó Perfil el senador libertario es fundador y director de una empresa que se dedica a la comercialización de campos y que ofrece asesoramiento a inversores extranjeros interesados en adquirir tierras rurales en la Argentina.