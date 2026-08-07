Mayans aseguró que la ley sobre la propiedad privada del Gobierno "es un asco" y es "inconstitucional"

El jefe del interbloque peronista del Senado, José Mayans, afirmó que el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno "es un asco" y es "inconstitucional".

"Esa modificación de la ley de Expropiaciones es inconstitucional de cabo a rabo, no resiste nada. Es un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado", aseguró en el discurso de cierre del peronismo, antes de la votación de la iniciativa.

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"Lucro cesante"

Y agregó en el mensaje difundido por NA que "es para garantizar que, lo que se pase al sector privado, el Estado bobo no pueda recuperarlo".

"Y por eso le meten lucro cesante", explicó el legislador formoseño, que recordó que hasta el experto constitucionalista Daniel Sabsay dijo en una audiencia pública que "esto es inconstitucional".

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"Es un asco"

"Es un asco esto y es de una inconstitucionalidad manifiesta", disparó Mayans, quien aseguró que la caída del capítulo vinculado a la extranjerización de tierras fue gracias al reclamo popular.

Además recordó el gesto que tuvieron los jugadores de la selección argentina de fútbol al exhibir una bandera de las Malvinas tras la victoria contra Inglaterra, e identificó en esa acción el primer impulso social para derribar el capítulo sobre extranjerización de tierras.

"Si esos jugadores hicieron esto y la gente salió a la calle a festejarlo, acá hubo gente a la que le dio vergüenza votar esto. Esa fuerza fue lo que evitó esa enajenación", consideró.

Para Mayans, "en la Ley de Tierras, el 15%" de tope "es mucho" ya que "estamos hablando de esas empresas que vienen y compran grandes partes del territorio nacional, a orillas del mar, del Paraná, de las cordilleras".

"Hoy tienen el 5%, 13 millones de hectáreas, equivalente a la provincia de Santa Fe. Lo que les queda, el 10%, equivale a la provincia de Buenos Aires. Es mucho. Son terrenos que son estratégicos para el país", advirtió.

"La gente hizo que esto se caiga. Y a mí me parece excelente", reivindicó.

A su entender, el capítulo vinculado a los desalojos exprés "perjudica terriblemente a la gente humilde", y con los cambios en la ley de Manejo del Fuego el Gobierno busca "inducir a que se incendien los campos para que hagan un esquema inmobiliario".



Finalmente el capítulo de la ley de Manejo del Fuego fue retirado a último momento por el oficialismo.

Fuente: NA.