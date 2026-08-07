Guillermo Arias, juez electoral de Córdoba: no cesa la polémica por el concurso

No se termina la polémica por el concurso para designar el juez electoral de Córdoba en el que Guillermo Arias ocupó el primer lugar en la lista de orden de mérito.

Facundo Torres, presidente de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura, defendió la transparencia del procedimiento en una extensa publicación en la red social “X”.

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Qué dijo Facundo Torres

“La verdad, ya cansan. Cansa la mentira. Cansa la doble vara. Y cuando el único objetivo es el rédito político, la única herramienta termina siendo embarrar por embarrar”, afirmó el legislador por el departamento Santa María.

Y luego completó: “El concurso para cubrir el cargo de Juez Electoral fue el resultado de un proceso serio y transparente, que demandó días de trabajo y en el que participaron más de 25 personas entre integrantes del Consejo de la Magistratura, representantes de la Legislatura, veedores de los Colegios de Abogados y miembros del Foro Judicial”.

“Incluso el legislador de la UCR Alfredo Nigro, suplente del Consejo de la Magistratura, fue invitado a participar y seguir de cerca cada una de las instancias del proceso”, remarcó.

“Por eso me indigna la bajeza de intentar poner un manto de sospecha sobre un concurso en el que todos los candidatos participaron con seriedad y dedicación. Y más aún me indigna que quieran desacreditar a un profesional como Guillermo Arias, respetado y querido por todo el arco político cordobés, no solo por su capacidad, sino, sobre todo, por su calidad humana”, expresó Torres.

“La doble vara vuelve a quedar en evidencia: cuando se trata de Córdoba, cuestionan todo. Cuando se trata de la Nación y de las designaciones a dedo, hacen la vista gorda y mantienen un silencio hipócrita”, concluyó.

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La respuesta de Gvozdenovich

El jefe del bloque radical en la Unicameral, Matías Gvozdenovich, salió al cruce de los dichos de Torres a los que calificó como “comentarios desagradables”.

“El gobernador peronizó la justicia. Ahora toca la justicia electoral, el juez electoral”, afirmó en diálogo con Miguel Clariá de Cadena 3.

“En las tres etapas (del concurso), la única en la que la oposición va de oyente es en las entrevistas”, recordó.

“Nosotros teníamos presentado un proyecto donde se pedía que se graben las entrevistas, que sean públicas, que tenga voto la oposición, que un legislador opositor pueda votar. Esto no sucedió”, explicó el legislador de la UCR.

“Acá la oposición lo único que va es de oyente en estas entrevistas. Nosotros al principio pedíamos que este concurso sea público para que sea claro, que sea transparente”, insistió Gvozdenovich.

Además señaló que “es muy difícil decir ´en esta entrevista a vos te pongo cierto puntaje, a vos te pongo este puntaje´”. “Acá hay una diferencia muy mínima con el segundo, con el tercero también. Frossasco y Mimessi”, puntualizó.

“Acá yo no cuestionó la persona de Arias sino que cuestiono el proceso del cual solo en el último lugar, en la tercera etapa de las entrevistas se puede escuchar de parte de la oposición”, aclaró el legislador radical.

“Entonces en las declaraciones de Torres no me parece que quede claro cómo se hace la puntuación a cada concursante”, cerró Gvozdenovich.