Luis Juez sobre la Ley de Tierras: "Es una pelea que perdimos, no fuimos inteligentes"

El senador nacional Luis Juez calificó este jueves al retiro del proyecto de “Ley de Tierras” como “una pelea que perdimos”.

"Es una pelea que perdimos una vez que nos titularon 'extranjerización de las tierras', cuando lo que estábamos discutiendo era revalorizar el concepto de la propiedad privada”, explicó en diálogo con Hernán Funes de Cadena 3 Rosario.

El Gobierno decidió el miércoles retirar del proyecto el capítulo 3 referido a la denominada "Ley de Tierras" al no contar con los votos para su aprobación.

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“Nos robaron la mitad de la cancha”

“Es una pelea que se dio mal, se planteó mal, nos robaron la mitad de la cancha. Cuando en el fútbol te roban la mitad de la cancha es un partido que lo estás disputando con un resultado complicado”, analizó el legislador cordobés.

“El debate hay que saberlo dar y creo que no fuimos inteligentes. Creo que un montón de acontecimientos que hubo al medio mientras se discutía la ley nos fueron arrebatando”, prosiguió en su análisis

“Y en esto hay que reconocerle al kirchnerismo una expertise probada para instalar títulos”, subrayó Juez.

Además señaló que "le parece que discutir la ley 26.737 merece una discusión particular, seria, donde todo el mundo sepa de qué estamos hablando".

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Críticas

"Vivimos en un país donde lo único que puede hermanarnos es un partido de la Selección. Todo lo demás es motivo de conflicto, chicana, puterío y quilombo. Así es muy difícil legislar", aseguró en tono crítico.



"La política vive pensando siempre en la próxima elección. Si algo no le conviene electoralmente, no lo hace. Así es muy difícil llevar adelante cualquier discusión", cerró Juez.