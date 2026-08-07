Dos batallas y un mismo partido: Mestre desafía a De Loredo y Capital suma tensión

La cuenta regresiva hacia la interna de la UCR de Córdoba comenzó a mover el tablero político del radicalismo provincial. Con el cronograma electoral oficializado y el 20 de septiembre ratificado como fecha de votación, los distintos sectores aceleraron conversaciones que hasta hace pocas semanas se mantenían bajo reserva.

El dato político de estas horas es que los núcleos opositores al esquema de poder que conducen Rodrigo De Loredo y Marcos Ferrer comenzaron a transitar un camino de convergencia, con la mira puesta en disputar la conducción partidaria.

Aunque se trató de una primera reunión y todavía no hubo definiciones sobre candidaturas, el encuentro fue leído dentro del radicalismo como una señal concreta de la posibilidad de construir un frente opositor para enfrentar al oficialismo, que impulsa al jefe del bloque radical en la Unicameral, Matías Gvozdenovich, como candidato a presidir el Comité Provincia.

De la reunión participaron Ramón Mestre (Confluencia), Carlos Becerra (Identidad y Conducta Radical), Fernando Montoya (Córdoba Abierta), Juan Jure (Córdoba con Todos) y Cristian Canalis, estos últimos en representación de la Tercera Vía. Se trata de dirigentes de distintos núcleos que cuestionan el rumbo político que tomó el radicalismo cordobés bajo la conducción de De Loredo y Ferrer. Dante Rossi no participó del encuentro debido a sus diferencias internas con Becerra.

Según reconstruyeron distintas fuentes consultadas, el diálogo dejó coincidencias alrededor de tres ejes: recuperar la identidad partidaria, construir un programa común y devolverle protagonismo político a la UCR. Pero, sobre todo, apareció un punto de coincidencia que atraviesa toda la discusión interna: el rechazo a una eventual subordinación del radicalismo al proyecto político de Javier Milei.

Desde hace meses, el posicionamiento frente al Gobierno nacional funciona como una de las principales líneas de fractura dentro del radicalismo cordobés. Para los sectores opositores, la UCR debe preservar autonomía política y evitar quedar asociada al oficialismo nacional.

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De hecho, Mestre participó ayer de la movilización contra la ley de extranjerización de tierras. En ese contexto, se produjo un episodio simbólico en la Casa Radical. El mestrismo cuestionó que la conducción partidaria vinculada a Ferrer decidiera retirar una pancarta que cuestionaba el accionar del Gobierno de Milei y que había sido colocada en la sede partidaria. Confluencia recuperó luego el cartel y lo llevó a la marcha.

“Fuimos los únicos que estuvimos presentes”, deslizó un dirigente de ese espacio. El mensaje apuntó directamente al corazón del deloredismo y a su posicionamiento frente al Gobierno nacional.

Movida opositora

En este primer acercamiento, los sectores opositores acordaron evitar la discusión por las candidaturas. La estrategia es no repetir una vieja lógica interna: empezar por los nombres y terminar bloqueados por la disputa de cargos.

La prioridad, aseguran, es consolidar primero un entendimiento sobre qué partido pretenden construir y cuál debería ser el rumbo de la UCR. Recién después llegará la discusión por las candidaturas. El lunes volverán a reunirse y está prevista una foto conjunta. Será una señal política de mayor peso para un armado que todavía está en construcción, pero que empieza a tomar forma.

De todos modos, la puerta de la unidad partidaria no está definitivamente cerrada. Desde el mestrismo aseguran que “se seguirá intentando agotar la vía del diálogo” con el sector de De Loredo. El problema está en dónde se ubica el límite de esa negociación.

Becerra y Montoya ya le hicieron saber a Gvozdenovich que, si existe margen para un acuerdo, pretenden una conversación directa con De Loredo. La lectura de estos sectores es que el exdiputado nacional es quien finalmente define la estrategia y que cualquier negociación relevante deberá pasar por él. Con este escenario, el camino hacia una competencia interna parece cada vez más firme.

El deloredismo mira al PJ

Mientras la oposición radical intenta ordenar sus piezas, el oficialismo partidario observa el movimiento con preocupación y endurece su discurso. En el deloredismo sostienen que la Tercera Vía le hace el juego al peronismo. Algunos de los sectores más duros incluso interpretan que detrás de estos movimientos está la mano del PJ de Martín Llaryora para profundizar la división de la UCR. La vicegobernadora Myrian Prunotto también es blanco de críticas ante esta lógica.

El argumento es conocido dentro del radicalismo: el peronismo busca mantener dividido a su principal espacio opositor para llegar fortalecido al escenario de 2027.

Así, la interna radical empieza a cruzarse cada vez más con la disputa electoral provincial. Lo que se discute en septiembre no es solamente quién conducirá el partido, sino su construcción opositora de cara a 2027: frente a Milei y al PJ cordobés.

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La otra batalla: Capital

La tensión interna no se concentra únicamente en la conducción provincial. En la ciudad de Córdoba también comenzó a abrirse una disputa que pone bajo presión a Generación X, la alianza interna que llevó a De Loredo a consolidar su liderazgo dentro del radicalismo.

El espacio Viva Córdoba, integrado por Juan Negri, Javier Bee Sellares, Javier Fabre y Juan Balastegui, reclama la futura conducción del Comité Capital. La discusión tiene un trasfondo electoral, pero también un componente de recambio generacional. Con Negri lanzado para competir por la intendencia en 2027, el sector considera que necesita mayor espacio para desarrollar su propio proyecto político en la ciudad.

El mensaje hacia De Loredo es claro: respaldan su candidatura para la Gobernación, pero reclaman definiciones sobre la estrategia radical para la Capital.

Con ese objetivo, los dirigentes de Viva Córdoba se reunirán el lunes con De Loredo. La intención es limar las asperezas y evaluar si es posible sostener Generación X, aunque bajo una lógica diferente, con una visión de equipo que contemple tanto el proyecto provincial como la disputa por la ciudad.

Con su hoja de ruta definida, Negri profundizó su presencia territorial y su posicionamiento como aspirante a la intendencia. En sus recorridas por los barrios también reforzó su perfil opositor en temas de gestión.

A raíz de la inseguridad en la ciudad, el dirigente radical reflotó su propuesta de traspasar los policías de la Capital a la órbita municipal. Asimismo, desde su rol como vocal de la oposición en el Ersep, volvió a cuestionar los aumentos en la tarifa de Epec.

“El nuevo aumento en la tarifa de la luz se siente en cada barrio de la ciudad y golpea la economía de los vecinos de Córdoba”, expresó Negri durante una recorrida por barrio Mosconi. “Somos la ciudad más cara del país, el 38 por ciento de la tarifa de Epec son impuestos. Hay que hacerle más fácil la vida a la gente”, remarcó.

Nicolás planta bandera

En paralelo, Miguel Nicolás oficializó su candidatura para presidir el Comité Capital. El dirigente de Fuerza Renovadora recibió el respaldo de su estructura territorial en un acto en el que estuvo acompañado por Gvozdenovich, además del excandidato a gobernador Oscar Aguad y la concejala Fabiana Gutiérrez.

La Junta Capital de Fuerza Renovadora aprobó por unanimidad la candidatura de Nicolás para presidir la condcción de Capital en las internas del 20 de septiembre. En el mismo encuentro, el espacio ratificó su respaldo a la candidatura de Gvozdenovich para la conducción provincial.

“La propuesta de los candidatos es la de trabajar de manera unida para conformar una alternativa válida de gobierno a los 27 años de peronismo, bajo los conceptos de transparencia, gestión pública y honestidad, encabezado por Rodrigo de Loredo”, fue el pronunciamiento del sector de Nicolás.

Viva Córdoba y Fuerza Renovadora comienzan a medir fuerzas en la Capital con el peso de sus respectivos armados territoriales. Y la disputa por el Comité Capital amenaza con convertirse en una batalla propia dentro de la batalla general por el control de la UCR.

Todo indica que, salvo un acuerdo de último momento, la interna capitalina será otro de los focos de conflicto del radicalismo cordobés.

Fechas y definiciones

El cronograma avalado por el juez federal con competencia electoral Miguel Hugo Vaca Narvaja establece el 10 de agosto como fecha límite para el reconocimiento de núcleos internos. El 13 de agosto será el turno de la inscripción de alianzas, una instancia clave para determinar si prospera el acercamiento entre el mestrismo y la Tercera Vía y, al mismo tiempo, qué sucederá con Generación X.

El 18 de agosto se deberán oficializar las listas. La votación de los radicales, en tanto, se mantiene para el 20 de septiembre. Con el calendario corriendo, el radicalismo cordobés ingresó definitivamente en modo electoral. En el fondo, la interna de septiembre será una primera estación de la discusión por 2027.