EN VIVO | Quinto día del juicio a Oscar González: declaran peritos y policías que participaron de la investigación del choque

El juicio contra Oscar González ingresa este viernes en una etapa clave con la declaración de peritos e investigadores que intervinieron en la causa por el choque fatal de las Altas Cumbres. La quinta audiencia se desarrolla en los Tribunales de Villa Dolores y estará enfocada en la incorporación de prueba técnica para reconstruir la mecánica del siniestro.

El exlegislador es juzgado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el hecho ocurrido el 29 de octubre de 2022, que provocó la muerte de Alejandra Bengoa y dejó con graves heridas a Marina Bengoa y Alexa.

Una jornada enfocada en la prueba técnica

A diferencia de las audiencias anteriores, marcadas por los testimonios de familiares, sobrevivientes y testigos del choque, la jornada de este viernes tendrá un perfil principalmente técnico.

Ante el tribunal fueron convocados los detectives Dio Cintia Cajal, Juan José Maidana Berka y María Inés Nievas. Participaron de distintas tareas investigativas durante la instrucción de la causa. Se espera que brinden detalles sobre informes incorporados al expediente, registros fotográficos y otras actuaciones realizadas tras el siniestro.

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También declararán Evelyn Coniglio y Lucas Sosa, integrantes de la Policía Científica, junto con Claudio Alejandro Maleh, del área de Planimetría Legal de la Policía Judicial.

Qué se espera de la audiencia

Con la declaración de los especialistas, el debate ingresará en una etapa donde cobrarán mayor protagonismo las pericias y la evidencia científica recolectada durante la investigación.

Los testimonios previstos para este viernes podrían aportar nuevos detalles sobre la mecánica del choque y complementar las declaraciones brindadas en las audiencias anteriores por sobrevivientes, familiares y otros testigos del hecho.