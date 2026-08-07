No le explotó el celular: un hombre fue detenido en Córdoba acusado por el femicidio de su esposa

Un hombre, de 43 años, fue detenido acusado por el homicidio de su esposa tras un incendio en el auto en el que ambos se trasladaban por la ruta E-53, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Si bien la primera versión era que el fuego se habría originado por la explosión de un teléfono celular, el peritaje de los bomberos fue clave para determinar las causas del siniestro.

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Calificación legal: homicidio calificado por el vínculo

“La Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 turno 4, a cargo de Liliana Copello, detuvo a Gerardo Luis Gasparutti, de 43 años, a quien imputó por el delito de homicidio calificado por el vínculo contra su esposa Maria Lucila Pagani (47), hecho ocurrido el 14 de junio de 2026”, precisó el MPF.

Gasparutti es licenciado en Nutrición y ocupaba un cargo directivo en la carrera de Licenciatura en Nutrición de una reconocida universidad privada de Córdoba.

El episodio ocurrió ese día alrededor de las 21 en inmediaciones de Ruta E-53, km 8, zona rural de Villa Allende, donde “se produjo el incendio de un automóvil donde viajaban el imputado y la víctima”.

“Ante ese hecho el personal policial constató la presencia de un automóvil Renault Sandero, de color blanco, ubicado en un sector de la banquina oeste de la Ruta E-53, próximo a un canal hídrico y a una boca de alcantarilla. El vehículo presentaba importantes daños producto del fuego, principalmente en el habitáculo”, detalló el MPF.

En ese lugar estaban el conductor del vehículo, mientras que su esposa que viajaba como acompañante, tenía “graves quemaduras” por lo que fue trasladada al Instituto del Quemado, donde estuvo internada en estado crítico y falleció el 17 de junio pasado.

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¿Cuál es la hipótesis del homicidio?

“En una primera instancia se manejó como hipótesis, la versión aportada por Gasparutti, esto es, que el incendio podría haberse iniciado mientras la mujer se encontraba utilizando un teléfono celular dentro del vehículo”, señalaron las fuentes judiciales.

Aunque luego aclararon: “Sin embargo, las primeras tareas realizadas por personal especializado de Bomberos permitieron advertir que no se habría encontrado en el habitáculo otro teléfono celular, cable o fuente de carga, al tiempo que se habría percibido olor compatible con algún líquido combustible”.

“La fiscalía continuó con la investigación y dispuso la realización de numerosas medidas probatorias destinadas a esclarecer la mecánica del hecho y determinar las circunstancias en que se produjo la muerte de Pagani, corroborando, a esta altura de la investigación, la misma hipótesis sostenida inicialmente por la fiscal Copello que derivo en la detención del imputado”, concluyó el documento oficial.

Comunicado de la Facultad de Ciencias Sociales

“Ante los sucesos de público conocimiento difundidos alrededor de la muerte de nuestra compañera María Lucila Pagani, desde la Facultad de Ciencias Sociales hacemos pública la angustia y el dolor que volvemos a atravesar ante tremenda pérdida”, expresa el comunicado de la facultad.

Además indica que “la Justicia se encuentra trabajando sobre la causa y seguimos con atención ese proceso”.

Por último solicita “el cuidado y el resguardo necesario en el abordaje del tema, no sólo a los medios de comunicación, sino a la sociedad en su conjunto”.

La defensa del imputado

“Nos ha tomado muy por sorpresa esta medida porque se estaba hablando en principio de una hipótesis de un accidente a raíz de un incidente que hubo adentro del vehículo, pero nunca de violencia de género”, confirmó Lucas Sonzini Astudillo, abogado del imputado, en declaraciones a Canal 10.

Al ser consultado sobre si su cliente negaba todo, el letrado respondió: “Por supuesto”. Y cuando se le repreguntó si seguía sosteniendo que se prendió fuego un celular, Sonzini Astudillo contestó: “Él no la tiene muy clara. Eso va a ser de las resultas de las pericias porque de ser un aparato no sería el de él, sería el de la mujer fallecida”.

Aunque luego aseveró: “Mi cliente no dijo que había explotado un celular. Él no sabe bien qué es lo que pasó. Claramente hay una suerte de llamarada en un sector del habitáculo, pero no dijo que era un celular”

“Era una pareja constituida, normal, común como cualquier otra. Estaban yendo a cenar al Cerro de las Rosas, a un restaurante con reserva. No tiene nada que ver lo que está sucediendo en esta investigación, el giro que ha tomado”, cerró el abogado.