El Papa León XIV en Córdoba: agenda confirmada para su paso por la provincia

Córdoba ya tiene agenda confirmada para la visita de León XIV. Según trascendió, el Sumo Pontífice arribará al aeropuerto Ambrosio Taravella en la mañana del 9 de noviembre, en el marco de su primera gira por América Latina, que también incluye Uruguay y Perú, además Buenos Aires y Luján.

La estadía en suelo cordobés será acotada: apenas seis horas. Desde el aeropuerto, el Papa se dirigirá de forma directa a la misa en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), primer punto de su itinerario en la provincia. Hay algunas negociaciones para que el avión que traslade al mandatario aterrice directamente en la pista de la Fuerza Aérea.

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Allí será recibido por el gobernador Martín Llaryora y gran parte de su gabinete. Además se sumarán otros dirigentes, como el intendente de Córdoba Daniel Passerini -seguramente-.

Luego, almorzará en el Arzobispado junto al arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Rossi. Si la agenda lo permite, a las 14 se movilizará hacia la Catedral. Allí tendrá un encuentro con consagrados, tras el cual se retirará para continuar con el resto de la gira.

La elección de la provincia como principal escala del interior no es casual: responde a una estrategia logística y pastoral pensada para facilitar el acceso de fieles del centro y el norte argentino, aprovechando la ubicación geográfica central de Córdoba para convocar a un público de alcance federal.

El resto de la gira

La visita de León XIV a la Argentina se confirmó esta semana y se extenderá entre el 8 y el 11 de noviembre, previo a su paso por Perú y luego de su estadía en Uruguay. Antes de llegar a Córdoba, el Papa cumplirá actividades en Buenos Aires y Luján, entre ellas una reunión con el presidente Javier Milei —quien lo invitó oficialmente— y, según trascendió, una misa para jóvenes en el estadio de River.

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El canciller Pablo Quirno confirmó que la próxima semana se convocará, desde la Secretaría General de la Presidencia, una mesa de coordinación con las áreas del Gobierno nacional involucradas en la organización de la visita, que fue calificada como "oficial".

Se trata del regreso de un obispo de Roma al país después de casi 40 años, tras las visitas de Juan Pablo II en 1982 y 1987. La comitiva papal, integrada por unas 60 personas entre prelados, personal de seguridad y periodistas, pasará su primera noche en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires.