Papa León XIV en la Argentina: agenda confirmada, fechas y qué lugares visitará

El papa León XIV confirmó este miércoles que visitará Argentina entre el 8 y 11 de noviembre de 2026, en un marco de una gira por América del Sur que también incluirá pasos por Uruguay y Perú. El Santo Padre llegará al aeropuerto de Ezeiza procedente de Montevideo para cumplir con una agenda oficial y pastoral, según confirmaron fuentes eclesiásticas y gubernamentales.

El recorrido del pontífice en suelo argentino comenzará formalmente el lunes 9 de noviembre, jornada en la que se trasladará a la Casa Rosada para mantener un encuentro bilateral con el presidente Javier Milei. La visita responde a una invitación formal que el mandatario le hizo llegar mediante el canciller Pablo Quirno el pasado febrero.

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Tras las actividades protocolares con el Poder Ejecutivo, la agenda en la Ciudad de Buenos Aires contemplará al menos seis eventos institucionales. El cronograma preliminar incluye una misa central sobre la Avenida Libertador, además de encuentros con referentes del deporte, la cultura, la academia y movimientos populares.

Entre las locaciones porteñas seleccionadas para la comitiva papal destacan el Teatro Colón y el campus de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero. Asimismo, encabezará una reunión especial con los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina.

Uno de los hitos espirituales más esperados de la gira será la visita a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Su presencia representa un momento de profunda carga simbólica para miles de peregrinos.

El papa León XIV confirmó este miércoles que visitará Argentina entre el 8 y 11 de noviembre de 2026

La elección de Córdoba como la gran sede del interior responde a una estrategia logística y pastoral para facilitar al acceso de los fieles del centro y norte argentino. La ubicación geográfica central de la provincia permitirá una misa masiva para el público federal.

Por su parte, la comitiva papal estará integrada por cerca de 60 personas, entre altos prelados de la Curia Romana, asistentes de seguridad y periodistas internacionales. Según señalaron voceros del Vaticano, la comitiva descansará la primera noche de su llegada en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires.

El acontecimiento marca el regreso de un obispo de Roma a la Argentina tras casi 40 años de ausencia, luego de las visitas que realizó Juan Pablo II en 1982 y 1987. Además, el viaje coincide con la repercusión de su carta encíclica, Magnifica Humanitas, dedicada a analizar los impactos éticos y sociales de la inteligencia artificial.

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El itinerario completo por el cono sur dará inicio el 6 de noviembre en Uruguay, con paradas en Montevideo, Paysandú y Florida, antes de su desembarco en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Luego de completar la agenda argentina el 11 de noviembre, Robert Prevost volará hacia Perú. Allí completará su periplo en las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa hasta el 17 de noviembre, según precisaron los cronogramas oficiales.