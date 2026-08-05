El papa León XIV viaja a Argentina: cómo fue la primera visita de Robert Prevost al país

El Papa León XIV confirmó que a fin de año visitará Argentina por primera vez desde el inicio de su papado, lo que lo convertirá en el primero en 40 años en pisar el suelo nacional. No obstante, ya había pasado por el país a principios de los 2000, viaje en el que no solo conoció a su antecesor, el Papa Francisco, sino que compartió una misa con él.

El sumo pontífice permanecerá en el territorio argentino desde el 8 hasta el 11 de noviembre y tiene previsto viajar por Buenos Aires, Luján y Córdoba; donde se esperan misas masivas y visitas protocolares por su rol de jefe de Estado del Vaticano. Su presencia se debe a una gira con la que también pasará por Uruguay y Perú.

Confirmado: el papa León XIV viajará a la Argentina en noviembre, en una histórica visita de tres días

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León XIV en Argentina: Así fue su primera visita

Robert Prevost visitó Argentina por primera vez el 28 y 29 de agosto de 2004 para presenciar la inauguración de la Biblioteca Agustiniana en el barrio de Villa Pueyrredón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). También aprovechó para visitar casas agustinas en distintos puntos del país, como Mendoza, Córdoba y Salta.

Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco y Robert Prevost, ahora Papa León XIV.

Durante su estancia, participó en el Congreso Agustiniano de Teología, presidido por Bergoglio en ese entonces, quien también era arzobispo de Buenos Aires. Fue allí donde se conocieron y juntos, llevaron a cabo la misa de cierre del evento en la parroquia de San Agustín, donde también se conmemoró la vida y obra del santo.

Una imagen documentó el momento en el que se cruzaron por primera vez. A pesar de que en aquel momento pasó desapercibida, luego del fallecimiento de Francisco y la asunción de León XIV, esta cobró un nuevo sentido. Hoy en día, la imagen representa un punto de conexión entre ambos y una premonición de quiénes serían los últimos papas hasta la fecha.

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La segunda visita de León XIV en Argentina

Por otra parte, esa no fue la única vez que el papa estuvo en Argentina. El 9 de marzo de 2013, 4 días después del inicio del papado de Bergoglio, Prevost viajó al país para la ordenación episcopal del obispo auxiliar Alberto Bochatey, celebrada en la Catedral de La Plata. Durante esa época, vivía en Perú y era superior general de la Orden de San Agustín.

Bochatey y Prevost se conocían debido a que realizaron sus estudios juntos en Roma. En una entrevista para Cadena3, el Monseñor declaró ser el “culpable de que viniera a la Argentina” y remarcó el gran cariño que Francisco le tenía, algo que quedó demostrado cuando lo designó prefecto del Dicasterio para los Obispos, rol que ocupó durante la última etapa del papado del argentino.

JSM / ds