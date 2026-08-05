A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno confirmó y celebró la noticia de la llegada del Papa León XIV al país en noviembre. La calificó como "un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos".

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El comunicado, firmado por el presidente Javier Milei, sostiene que el Gobierno le garantizó a la Santa Sede "todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitirán concretar esta visita apóstólica".

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Dos leoncitos en el tuit de Milei

Más allá del comunicado oficial, el Presidente publicó un tuit personal con información formal sobre la llegada y su beneplácito.

No es la primera vez, pero con el detalle de los emojis de los dos leoncitos, pareció hacer un intento, al menos gráficamente, de ponerse a la par de un figura con el alcance del Pontífice.

León XIV llegará el próximo 8 de noviembre para realizar una histórica visita de tres días, la primera de un Pontífice al país en 39 años.

Durante su estadía recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, en el marco de su primera gira por América del Sur desde el inicio de su pontificado. También estará en Uruguay y en Perú, un país donde el Pontífice misionó gran parte de su vida.

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El comunicado de la Oficina del Presidente precisa que la Cancillería conducida por Pablo Quirno trabaja con la Nunciatura Apostólica y con la Conferencia Episcopal Argentina para organizar el operativo.

"La Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre, y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanzas para todos los argentinos", cierra el texto oficial.

Juan Pablo II, en 1987, la última visita

Cuando llegue el Papa León XIV a la Argentina habrán pasado 39 años desde la última visita de un Pontífice al país. El antecedente más reciente fue Juan Pablo II, en abril de 1987. Aquella vez fue un recorrido más largo, de seis días.

Pese a que fue el primer Papa argentino, Francisco no volvió al país en los 12 años de papado que se extendieron entre 2023 y 2025.

LT