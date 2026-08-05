Visita del Papa León XIV a la Argentina: cuándo llegaría a nuestro país, cuántos días se quedaría y cuáles son las expectativas del Gobierno

El Gobierno tiene la seguridad que el Papa León XIV visitará Argentina e incluso conoce la fecha en que ocurriría ese hecho realmente histórico por el impacto social que tendrá gracias a la gran tradición católica de nuestro país: la visita sería del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre. El anuncio oficial se haría en las próximas horas, desde la Santa Sede.

Papa León XIV

Así lo creen personas cercanas al canciller Pablo Quirno, informó La Nación, y agregó que, durante la visita de la máxima figura de la Iglesia Católica a nuestro país, la hipótesis general que maneja el oficialismo es que, además de celebrar una misa en la Basílica de Luján y un viaje a Córdoba, León XIV participará de actividades en la ciudad de Buenos Aires, incluyendo un posible evento en el Monumento de los Españoles.

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Además, el medio antes citado, agrega que, como siempre sucede en los desplazamientos por el mundo del Papa, a finales de junio arribó una delegación del Vaticano a nuestro país para estudiar qué recorridos haría el Santo Padre; las próximas semanas llegaría otra delegación para pulir todos los detalles al respecto.

Papa León XIV viajando en avión

Milei recibió las cartas credenciales del nuncio católico

El presidente Javier Milei recibió el pasado 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, Michael Wallace Banach, en Casa Rosada, y así empezó a tomar forma la visita del papa León XIV a la Argentina. El acto ocurrió a las 15 horas en el salón Blanco del Palacio de Gobierno, con el jefe de Estado encabezando la ceremonia.

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La presencia del nuncio apostólico en nuestro país implica el comienzo de una misión que está marcada por la expectativa de la posible visita del Papa León XIV.

Días atrás, las misivas fueron recibidas por Quirno, quien escribió en sus redes sociales: “Recibí copia de cartas credenciales del Monseñor Michael Wallace Banach, enviado del Papa León XIV como representante ante nuestro país. Su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos”.

Michael Wallace Banach y Pablo Quirno

El nuncio también fue recibido por Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza; Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro; y Agustín Caulo, secretario de Culto.

Una de las tareas más importantes de Banach es la organización del eventual viaje de León XIV a la Argentina, en un recorrido que también incluiría Perú y Uruguay.