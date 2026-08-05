Rafael Velasco aseguró que la llegada del papa León XIV "va a generar urticaria política"

En las últimas horas se confirmó que el papa León XIV visitará Córdoba durante su viaje a la Argentina. La presencia del Sumo Pontífice generó expectativas tanto en el ámbito religioso como político, ya que además de encabezar actividades pastorales, se espera que deje definiciones sobre temas sociales que atraviesan al país.

El Papa León XIV visitará Córdoba: cuándo llegará y qué se sabe de su agenda oficial

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el sacerdote jesuita y exrector de la Universidad Católica de Córdoba, Rafael Velasco, aseguró que, aunque la visita de León XIV será breve y no incluiría una noche en la provincia, es prácticamente un hecho que encabezará una celebración masiva. "Seguro que va a haber una misa. Harán una misa como hizo Juan Pablo II en la Fuerza Aérea. Tiene que ser un lugar grande para que quepa mucha gente", sostuvo.

Respecto del alcance institucional de la visita, Velasco sostuvo que el viaje trasciende lo estrictamente religioso porque el Papa representa "muchas personas en una sola persona". "Por un lado viene el sucesor de Pedro para los católicos, es como nuestro líder espiritual. Pero también es un jefe de Estado, lo cual implica consideraciones políticas", afirmó.

El sacerdote sostuvo que cualquier actividad que encabece León XIV será leída desde distintos planos. "Toda acción religiosa tiene consecuencias políticas. No necesariamente partidarias, pero sí seguramente su presencia va a poner de relevancia los temas que a él le interesan: la cercanía con los pobres, con los excluidos, el cuidado de los más vulnerables y también cuestiones como la inteligencia artificial", señaló.

Velasco consideró que el Papa hará foco en las problemáticas sociales que atraviesa el país. "Pensando en cómo habla la Conferencia Episcopal y en los temas que viene planteando, seguramente va a hablar de los pobres, de la gente sin trabajo, de los excluidos, que cada vez son más en la Argentina. También del flagelo del narcotráfico y de quienes están presos de la droga", sostuvo.

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En ese sentido, opinó que esos mensajes inevitablemente tendrán repercusión política. "Lo que va a venir va a ser un discurso muy fuerte sobre los temas sociales porque es el mensaje del Evangelio. Lo va a decir pensando en cuál es la mayor necesidad y qué les pasa a los más necesitados", afirmó.

"Seguramente, con los énfasis que haga en su discurso, va a generar urticaria política. Cuando hable del cuidado de la casa común o de los sectores más vulnerables, enseguida van a empezar a decir 'lo dijo por vos' o 'lo dijo por aquel otro'", explicó.

No obstante, marcó una diferencia con el papa Francisco. A su entender, ambos comparten una misma línea doctrinal, aunque León XIV tendría un perfil menos gestual. "Francisco hacía gestos muy contundentes. León los dice, habla, y uno escucha. No me da la impresión de que sea un Papa que haga, además de lo que dice, gestos tan fuertes como los que hacía Francisco", concluyó.

Entrevista realizada en el programa "Es por Acá" de Punto a Punto Radio (90.7 FM), conducido por Juan Bernaus y Julieta Fantini.