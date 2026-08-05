La historia del papa móvil que llevó a Juan Pablo II por Córdoba: cómo Renault creó el vehículo del pontífice

La llegada del papa León XIV a Córdoba volvió a poner en agenda la histórica visita de Juan Pablo II a la provincia en 1987, un acontecimiento que todavía conserva relatos y anécdotas entre quienes participaron de aquella jornada. Uno de los protagonistas de aquella historia fue Gori Lucero, quien tuvo un papel fundamental en la creación del papa móvil que utilizó el pontífice durante su recorrido.

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En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el exgerente de Relaciones Públicas de Renault recordó cómo recibió el pedido del entonces arzobispo de Córdoba, cardenal Raúl Primatesta, para desarrollar el vehículo especial que trasladaría al Papa. "Estando de gerente de Relaciones Públicas de Renault, me mataba para que el papa móvil usara toda mi influencia para lograrlo", relató.

Lucero explicó que su tarea fue transmitir al equipo técnico de Renault las especificaciones que había solicitado el arzobispo para la construcción del vehículo. "Primatesta no sabía manejar, no tenía ni idea de lo que era la mecánica de un auto, y de memoria me cantó todos los detalles técnicos que tenía que tener el papa móvil. Una cosa increíble", recordó.

Una Trafic transformada en vehículo papal

Lucero aclaró que el papa móvil no fue una Traffic común, sino una unidad adaptada especialmente. "Era una Trafic que se hizo en el taller experimental de Renault, de la planta de Santa Isabel", explicó.

El vehículo tuvo modificaciones específicas para garantizar la seguridad del pontífice. Según detalló, fue blindado, contó con vidrios especiales traídos desde Alemania y tuvo adaptaciones en su estructura para permitir el traslado del Papa y de su secretario. "El techo tenía que tener determinadas características, había que hacer todo el acceso al vehículo de determinadas formas, tenía que tener pedales para preservar la seguridad, asiento para el secretario del Papa. Todo eso se hizo y se hizo bien", señaló.

El conductor elegido finalmente no fue Lucero, sino un amigo, conocido como el "Negro" Lucero, un piloto experimental de Renault. "Tenía que ser alguien que supiera mucho de mecánica y que además tuviera la costumbre de tener algún trato social, que no se intimide", explicó. Según contó, la elección fue acertada al punto de que Primatesta generó un vínculo personal con el conductor. "Terminaron amigos y el Primatesta iba a tomar mate a la casa del Negro Lucero en Villa Allende", recordó.

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Tras la visita de Juan Pablo II, el vehículo fue enviado al Vaticano y posteriormente regresó a Córdoba. "Una vez que se terminó de usar, se donó al Vaticano por indicaciones del arzobispado y quedó en custodia en Córdoba", explicó Lucero. Actualmente, el histórico vehículo forma parte de la colección del Museo de la Industria, ubicado en barrio General Paz. "Creo que se utilizó cuando vino Juan Pablo II a Brasil y después quedó en la calle. Actualmente está ahí", detalló.

La Trafic de las hostias consagradas

Además del papa móvil, Lucero recordó otra de las tareas que realizó el equipo de Renault durante la visita papal: la preparación de vehículos destinados a distribuir la comunión entre los miles de fieles que participaron del encuentro. "Después hicimos una cantidad de Trafic furgón, los equipamos con madera y ahí se pusieron tápers con hostias consagradas para que se introdujeran dentro de la multitud y los sacerdotes distribuyeran la comunión", contó.

El exgerente relató una particular anécdota cuando, luego de la partida del Papa, recibió un llamado del taller experimental avisándole que había quedado una Trafic con hostias consagradas. "Digo: por favor, cuídenlo, porque esas hostias están consagradas. Lo llamé a Primatesta y me dijo: 'Llevalo a las monjas en Nueva Córdoba'", recordó. "Me subí a la Trafic y nunca en mi vida manejé con tanto cuidado hasta que entregué todo", agregó entre risas.

Lucero destacó que la experiencia representó un orgullo para quienes trabajaron en la fábrica. "Fue un orgullo tremendo para la gente de la fábrica haber tenido el papa móvil, de verlo en televisión saliendo con todos los Trafic a los costados. Fue impresionante", concluyó.

Entrevista realizada en el programa "Es por Acá" de Punto a Punto Radio (90.7 FM),conducido por Juan Bernaus y Julieta Fantini.