Llaryora celebró la visita del Papa León XIV a Córdoba: “Es un inmenso honor y un profundo orgullo”

La confirmación de la visita del Papa León XIV a Córdoba generó repercusiones en la provincia, que será una de las tres escalas del recorrido del Sumo Pontífice por Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Tras el anuncio oficial de la Santa Sede, el gobernador Martín Llaryora destacó la importancia del acontecimiento y aseguró que será una jornada histórica para los cordobeses.

“Para Córdoba es un inmenso honor y un profundo orgullo recibir al Papa León XIV. Su visita nos llena de alegría y nos convoca a reafirmar los valores del diálogo, la paz, la solidaridad y el encuentro”, expresó el mandatario provincial.

Llaryora sostuvo que la visita era un encuentro que la provincia venía gestionando desde hace tiempo y afirmó: “Es una visita que veníamos trabajando hace rato”. Además, señaló que “estoy convencido de que Francisco nos hubiera visitado”. El gobernador explicó que la Provincia trabajará junto a la Iglesia, autoridades nacionales y municipales para coordinar los aspectos vinculados a la seguridad, la logística y la infraestructura necesaria para recibir al Pontífice. “La Nación trabajará los sistemas de seguridad y nosotros acompañaremos. Esto consolida a Córdoba como el corazón de la Argentina”, afirmó.

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En ese sentido, anticipó que se prevé una convocatoria masiva y que ya analizan distintas alternativas para organizar el evento. “Cualquier cosa que hagamos vamos a consultar de manera previa a la Iglesia. Vamos a mostrar un profundo respeto por la institucionalidad, es una fiesta de la paz, una fiesta ecuménica”, remarcó.

Llaryora también destacó el perfil religioso y cultural de Córdoba y sostuvo que la visita representa un reconocimiento para la provincia. “Córdoba es una de las capitales religiosas más importantes del mundo. Todo eso hay que prepararlo y abrirlo”, afirmó. Desde el Gobierno provincial remarcaron que la presencia de León XIV tendrá una trascendencia espiritual, social e histórica para todo el país, y señalaron que será una oportunidad para mostrar el espíritu abierto, hospitalario y solidario de Córdoba.

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Passerini también celebró la visita

Por su parte, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, expresó su alegría a través de sus redes sociales y destacó la importancia de que la ciudad vuelva a recibir un acontecimiento de esta magnitud.

“Estamos inmensamente felices de recibir al Santo Padre en Córdoba el próximo mes de noviembre”, escribió el jefe municipal. Y agregó: “Será un orgullo que nuestra ciudad vuelva a ser el corazón del interior argentino, recibiendo a miles de personas para compartir un mensaje de fe, paz y fraternidad”.