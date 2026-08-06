Villa María presentó los nuevos íconos urbanos: Fórum y Áurea

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, presentó las obras de ampliación del Parque de la Vida, que contemplan dos intervenciones de peso para el sector céntrico de la ciudad: el edificio "Fórum" y la torre "Áurea".

La presentación se realizó en el Auditorio de la Medioteca, con la participación de los arquitectos responsables del proyecto, Jorge y Lucio Morini; el secretario de Infraestructura y Desarrollo Sostenible, Rodrigo Fuyana; el secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo; el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Inglese; la directora de la Escuela de Bellas Artes, Paula Gentile; y el presidente del Clúster Tecnológico, Claudio Fasseta.

Durante el encuentro, el jefe municipal detalló el plan integral de obras, que también incluye los edificios de la Medioteca y la Tecnoteca, en un esquema que busca consolidar al Parque de la Vida como un polo urbano, turístico y recreativo de referencia regional.

Turismo de eventos y convenciones

Accastello sostuvo que la obra "consolida a Villa María como una ciudad de turismo de eventos y convenciones", con impacto directo en el comercio, los servicios, la hotelería y la gastronomía. Según explicó, el proyecto se inscribe en una planificación estratégica que comenzó años atrás para transformar el antiguo predio ferroviario en el actual Parque de la Vida, un proceso que ya sumó obras como el Subnivel, la Medioteca, la Tecnoteca, el Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio, el Museo Ferroviario y el Puente Peatonal.

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El intendente detalló que Fórum y Áurea incorporarán un ecosistema ambiental integral, espacios de estacionamiento, un laboratorio 4.0 y un centro de convenciones, lo que —sumado al Teatro Verdi, el shopping y el próximo Mercado Colón— dotará a la ciudad de un ámbito propio para convenciones profesionales y eventos de gran escala.

"Áurea contará con una torre que, en su parte superior, albergará un Museo del Futuro. Todo este desarrollo fortalecerá la idea de la Villa María Universitaria que estamos construyendo, potenciará el turismo de eventos y generará más trabajo y empleo para nuestra ciudad", agregó Accastello.

Por su parte, el arquitecto Lucio Morini señaló que Villa María es "una ciudad pionera a nivel nacional" y que contar con un edificio de estas características "reafirma una identidad que mira al futuro".

Un nuevo hito urbano

La obra busca integrar conocimiento, cultura, innovación tecnológica, ambiente y sustentabilidad en un espacio pensado para enseñar, crear e innovar, articulado con el Clúster Tecnológico, las universidades, las escuelas y los sectores vinculados a la innovación y las industrias creativas.

La primera etapa estará terminada en febrero de 2027, con un ecosistema ambiental de más de 50 mil plantas que cubrirán el espacio, lo que —según se destacó— lo posicionará como el primero de su tipo en Latinoamérica. En paralelo, se construirán estacionamientos vehiculares diseñados para optimizar el espacio urbano.

Fórum tendrá 125 metros lineales por 17 de ancho, distribuidos en tres plantas, y se emplazará entre las calles Catamarca y Santa Fe. Áurea, por su parte, será un mirador con forma de flor que incorporará un laboratorio tecnológico y una zona de paseo, convirtiéndose en un nuevo punto panorámico y cultural para la ciudad.