La crisis del comercio tradicional llega a las jugueterías: "Los locales serán puntos de retiro de compras online"

A pocos días del Día del Niño, el sector juguetero atraviesa una campaña marcada por un consumo más cauteloso y por un mercado que cambió respecto de años anteriores. Aunque las ventas mantienen un comportamiento similar al de la inflación, desde el comercio aseguran que el movimiento registra una caída de entre el 2% y el 5% y que los clientes postergan las compras hasta los últimos días para aprovechar promociones y descuentos bancarios.

En diálogo con Perfil Córdoba, Maximiliano Dauria, representante de Fedecom, explicó que la apertura de las importaciones modificó por completo la oferta disponible en las jugueterías. "Los juguetes han bajado de precio desde que se abrió la importación; aparte de entrar más variedad, se hizo más competitivo el mercado y están ajustados al bolsillo del trabajador", afirmó.

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Dauria sostuvo que la mayor competencia ya no proviene únicamente de otras jugueterías. Según explicó, farmacias, polirrubros, casas de electrodomésticos y comercios para el hogar también incorporaron este tipo de productos, mientras que el comercio electrónico ganó un peso cada vez mayor dentro del sector.

"Hoy la gente compra desde su casa. Ya no es como antes, que abrías la juguetería y esperabas que entrara el cliente", señaló. En ese sentido, anticipó que las jugueterías no desaparecerán, pero sí tenderán a reducir el tamaño de sus locales y a fortalecer la venta online.

En esa línea, el referente del sector sostuvo que el rol de las jugueterías también cambiará con el avance del comercio electrónico. "Las jugueterías se van a convertir en lugares donde la gente retire los paquetes que compró por internet", afirmó. Según explicó, el desafío para los comercios será adaptarse a un modelo en el que la venta presencial perderá protagonismo frente a las compras online.

Los juguetes virales desplazan a los clásicos

El referente de Fedecom aseguró que las redes sociales se convirtieron en el principal motor de las tendencias del mercado. Los productos que se viralizan en TikTok son los que rápidamente pasan a encabezar la demanda y obligan a los comerciantes a actualizar permanentemente su oferta. "Todo lo que se hace viral en redes se vende muchísimo. Tenés que estar atento porque la juguetería no puede dejar de tenerlo", explicó.

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Como consecuencia de ese cambio, los juguetes tradicionales perdieron protagonismo. "Barbie se dejó de comprar, ya bajó la venta", sostuvo Dauria, quien indicó que "hoy predominan los squishy, las pelotas sorpresa con pequeños personajes y las muñecas coleccionables".

Otra de las modificaciones que detecta el sector está vinculada con la edad de los niños que reciben juguetes. Según Dauria, el mayor movimiento se concentra actualmente entre los chicos de uno a cuatro años, mientras que a partir de los seis o siete años los regalos comienzan a competir con tablets, celulares y videojuegos. "Se está vendiendo mucho juguete para niños más chicos. Cambió el rango de regalos", afirmó.