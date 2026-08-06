Copa sumó un nuevo destino caribeño: Isla de Margarita en Venezuela

Isla de Margarita (o Isla Margarita), en Venezuela, conocida como la ‘Perla del Caribe’, es el nuevo destino de Copa Airlines y espera con playas de arena dorada, deportes acuáticos de nivel internacional y una atractiva cultura venezolana. Desde Córdoba, Copa Airlines conecta con Venezuela a través del Hub de las Américas® en Ciudad de Panamá, facilitando el viaje a ese paraíso insular.

Con más de 50 playas distribuidas a lo largo de su costa, la isla atrae a turistas que buscan desde relajación absoluta hasta aventura en deportes acuáticos como el kitesurf y el windsurf. Familias, parejas y viajeros solitarios encuentran aquí opciones para cada estilo: compras duty free en Porlamar, senderismo en el Parque Nacional Cerro El Copey o simplemente horas de sol frente a aguas turquesas.

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Geográficamente, la isla se sitúa en el estado Nueva Esparta, al noreste de Venezuela, y está formada por dos secciones unidas por la laguna de La Restinga. Su gastronomía gira alrededor de los frutos del mar: el asopado de mariscos, los ceviches frescos y el bienmesabe como postre tradicional definen la mesa margariteña.

Porlamar funciona como polo urbano principal con centros comerciales, tiendas y vida nocturna, mientras que pueblos como Pampatar y Juan Griego conservan un ritmo más pausado. Planificar el viaje con antelación permite aprovechar mejor las tarifas y la disponibilidad de boletos, especialmente en temporada alta.

Playas para todos los gustos

La Playa El Agua, con aproximadamente cuatro kilómetros de extensión, esta playa de arena dorada en la costa noreste es el lugar más emblemático de la isla. Su bulevar paralelo al mar concentra restaurantes, beach clubs y vendedores de artesanías. El oleaje es moderado, apto para bañistas de todas las edades, y el ambiente combina energía tropical con comodidad turística. Es el sitio donde muchos pasajeros pasan su primer día tras aterrizar.

En tanto que Playa El Yaque, ubicada a minutos del Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño (PMV), ofrece aguas planas y viento constante y se ha convertido en meca del kitesurf y windsurf en el Caribe.

El ambiente es juvenil y cosmopolita, con posadas frente al mar y chiringuitos donde compartir experiencias con deportistas de todo el mundo. Incluso si no practicas deportes acuáticos, el atardecer aquí es uno de los mejores de la isla.

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Laguna de La Restinga

Parque nacional que protege uno de los ecosistemas de manglar más importantes de Venezuela. Se pueden recorrer sus canales en lancha durante unos 30 minutos, para observar aves, cangrejos y raíces retorcidas que forman túneles naturales. Al final del trayecto espera una playa tranquila accesible solo por agua. Es una experiencia imprescindible para amantes de la naturaleza y la fotografía, y uno de los datos más sorprendentes que descubren los turistas al llegar.

Playa Parguito

Es la preferida por los surfistas locales, ya que tiene un oleaje consistente y un ambiente menos concurrido que Playa El Agua. Sus alrededores cuentan con posadas y restaurantes informales que sirven pescado fresco del día. Es un buen lugar para quienes buscan un ritmo más relajado sin alejarse demasiado de la zona turística principal de la costa noreste.

Guacuco y Zaragoza

Estas dos playas en la costa norte ofrecen aguas más calmadas y menor afluencia de usuarios que las playas principales. Son opciones perfectas para familias con niños pequeños o para quienes simplemente quieren leer un libro bajo una palapa sin ruido. Algunos kioscos locales sirven empanadas de cazón y jugos naturales a buen precio.

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Islas vecinas: Coche y Cubagua

Una excursión de un día a la Isla de Coche revela playas de arena blanca con un ambiente aún más tranquilo que Margarita. Cubagua, por su parte, guarda los restos de Nueva Cádiz, la primera ciudad española fundada en América del Sur, y es un lugar fascinante para arqueología submarina y snorkeling. Ambas islas se alcanzan en lancha desde Punta de Piedras o Pampatar.

Llegada, traslados y movilidad

Desde el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño (PMV) ubicado en El Yaque, a unos 12 kilómetros de Porlamar, el traslado en taxi autorizado dura entre 15 y 25 minutos dependiendo del destino final. Algunos hoteles ofrecen servicio de shuttle con reserva previa.

También hay transporte público, con autobuses interurbanos que conectan las principales ciudades de la isla: Porlamar, Pampatar, La Asunción y Juan Griego. Las frecuencias pueden ser irregulares, especialmente fuera de horario pico y la comodidad es básica.

Taxis y aplicaciones. En Porlamar y Pampatar encontrarás taxis con relativa facilidad. Algunas aplicaciones de transporte privado funcionan en la isla. Preferir siempre servicios con licencia, acordar el precio antes del viaje y tener bolívares o dólares en efectivo como respaldo en caso de que el pago electrónico no esté disponible.

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Algunos tips

– Propinas: en restaurantes, una propina del 10% o 15 % es bienvenida cuando el servicio lo merece; no siempre está incluida en la cuenta. En taxis no se espera propina formal, pero redondear el monto es un gesto apreciado. En excursiones y paseos en lancha, un reconocimiento al guía es habitual.

– Horarios comerciales: las tiendas grandes en Porlamar suelen abrir entre 9-10 AM y cerrar entre 7-8 PM. Algunos comercios locales hacen pausa al mediodía, de 12 a 2 PM. Los domingos la apertura es limitada, así que planifica tus compras entre semana si buscas mayor variedad.

– Clima tropical. Margarita tiene temperaturas cálidas durante todo el año. La temporada de lluvias va aproximadamente de mayo a noviembre, con tormentas cortas pero intensas. Empacar ropa ligera, protector solar de alto factor, repelente de insectos y calzado cómodo que puedas mojar sin problema.

– Moneda local y pagos. El bolívar venezolano es la moneda oficial, pero muchos comercios aceptan dólares y euros. El tipo de cambio fluctúa con frecuencia, así que pregunta siempre en qué moneda está expresado el precio antes de pagar. Llevar efectivo en divisas es recomendable como respaldo ante posibles limitaciones con tarjetas internacionales o wi-fi intermitente.

Requisitos de ingreso como turista

En la web de Copa Airlines, bajo el título de ‘Documentos de viaje’, figura:

– Pasaporte con validez mínima de seis meses desde el día de llegada.

– Seguro de salud.

– Pasaje de salida. A quienes no tengan tickets de ida y vuelta se les podría negar la entrada.

– Prueba de alojamiento. Quienes no tengan reserva de alojamiento ídem que en el punto anterior

– Prueba de fondos. Se requiere una prueba de recursos financieros suficientes para cubrir los gastos durante la estadía. Se puede probar con extractos bancarios recientes, tarjetas de crédito o efectivo.