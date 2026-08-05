La revolución china: el boom de la electromovilidad ya pisa fuerte en Córdoba

El mercado automotriz en Córdoba atraviesa un punto de inflexión histórico. La presencia de vehículos eléctricos e híbridos dejó de ser una idea o un proyecto a largo plazo para convertirse en un fenómeno de consumo masivo, impulsado por una combinación de tecnología, beneficios impositivos y una profunda transformación cultural en los hábitos de movilidad que está ocurriendo de

manera vertiginosa.

El impacto ha sido tan veloz que los propios referentes del sector lo califican sin titubeos como un “verdadero boom”. Lo que hasta hace apenas un par de temporadas era un nicho casi imperceptible, hoy exhibe números muy interesantes en materia de patentamientos y un interés exponencial por parte de los consumidores cordobeses, ávidos de nuevas experiencias de conducción y alternativas eficientes para el bolsillo.

La transformación desde las concesionarias

La velocidad con la que el mercado absorbió esta tecnología y derribó mitos muy arraigados en la sociedad sorprende incluso a los vendedores con mayor experiencia en Córdoba.

Sebastián Parra, Director Ejecutivo de Familia Parra analizó la situación: “Es una transformación enorme. El año pasado no se vendían autos eléctricos y hoy estamos cerrando un enero-junio con 550 autos vendidos en Córdoba. La verdad que es increíble cómo ha evolucionado el mercado como ha captado y absorbido esta nueva tecnología. Estamos hablando de un auto de uso urbano y de carga domiciliaria con el que se puede hacer 300 a 500 kilómetros deacuerdo a la autonomía de la batería”, indicó.

Las ventajas competitivas no se limitan al confort de marcha, el silencio operativo o la fulminante capacidad de reacción en velocidad. El núcleo del atractivo reside en una ecuación económica contundente: un ahorro drástico en combustible, servicios de mantenimiento espaciados cada 20.000 kilómetros con costos reducidos a la mitad, y la estratégica eximición de patentes lograda gracias al trabajo articulado entre los gobiernos nacional, provincial y municipal junto a EPEC.

Sobre esta rápida adopción y la evolución de la infraestructura, Edgardo Fernández Favaron, Presidente de Signature Motors y uno de los máximos precursores de la electromovilidad en Córdoba, con más de una década de experiencia en el segmento— destaca el impacto directo en las finanzas del usuario y el salto tecnológico que se viene: “No me sorprendió la velocidad. Yo utilizo autos híbridos desde 2011, así que la electromovilidad la vengo siguiendo. En Argentina la gente se adapta muy rápido. Es un ahorro monstruoso comparado en materia de energía y eso va directamente al bolsillo del usuario”, destacó el empresario.

Y agregó: “Además de la tecnología, la seguridad y todo lo demás que hoy se puede tener. El auto eléctrico lo cargas en tu casa como un celular. Pero además de eso hay toda una infraestructura que se viene en estaciones deservicio. Se vienen supercargadores donde vas a cargar tu auto en 20 minutos. Incluso hoy en Córdoba Epec brinda ese servicio”.

Curiosidad, redes y el perfil del consumidor cordobés

El interés del público no es pasivo; se manifiesta activamente en las métricas digitales y en los salones de venta. El consumidor medio consulta, compara y evalúa los costos operativos con atención milimétrica, encontrando en los híbridos y eléctricos una respuesta concreta a la coyuntura inflacionaria y de costos energéticos.

Ignacio Vázquez Pereyra, Director General de Autocity describió el panorama: “El impacto ha sido grande, principalmente en el consumidor medio que le da mucha curiosidad por saber cómo es la opción híbrida o eléctrica, cuanto le economiza, como es la sensación de conducción y el torque del auto o la salida es mayor en promedio. El hecho de que se pueda economizar combustible, lo hace de interés del consumidor medio”.

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El ejecutivo del Grupo Tagle subrayó el interés que se encontró en esta provincia por este tipo de vehículos: “El cordobés es muy de subirse a las nuevas tendencias, sobre todo si son más limpias y económicas. Allí se redobla ese interés y lo venimos percibiendo mucho. Lo vemos en las métricas de las redes sociales, de Google, de Meta. Cuando generamos un contenido la gente

lo consume, hay un gran nivel de interés”.

Perspectivas: lo que viene para el segundo semestre

Mientras el fenómeno de la electromovilidad de alguna manera se ha vuelto el término de moda, el mercado general de vehículos aguarda con expectativas renovadas la segunda mitad del año tras un primer semestre complejo que estuvo con números por debajo a lo esperado. La recuperación de la actividad económica y la reactivación progresiva del crédito bancario se perfilan como los

catalizadores indispensables para consolidar el volumen de la industria automotriz cordobesa.

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Darío Ramonda, Presidente de Centro Motor expresó: “Vemos un segundo semestre mejor que el primero. Reconocemos que el primer semestre estuvo un poco debajo de lo que se proyectaba y siempre uno cuando mira para adelante tiene que ver con las expectativas. Creemos que la recuperación de la actividad económica y principalmente la vuelta del crédito deberían ser los motores para que el ritmo de la industria automotriz en lo que resta del año sea mejor que el primer semestre”, analizó.

“El crédito no estuvo en términos de porcentaje, de acuerdo a todo lo que suponíamos que iba a hacer, pero creemos que volverá y eso repuntará las ventas hacia arriba”, completó.