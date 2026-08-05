Passerini busca un nuevo Código para la noche cordobesa actualizando 8 ordenanzas "dispersas" y "viejas"

El Departamento Ejecutivo Municipal envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca unificar en un solo texto legal las normas de habilitación, autorización, fiscalización y control de las actividades comerciales que se desarrollan en la ciudad. La iniciativa, ingresada bajo el expediente 923-017650/2026, reemplazará ocho ordenanzas dispersas —algunas de larga data— que hoy regulan estos procesos.



El concejal Nicolás Piloni, del bloque oficialista Hacemos por Córdoba, encabezó la presentación del proyecto en la Comisión de Legislación General. "Hoy existen ocho ordenanzas dispersas que tienen que ver o tienen incumbencia con lo que es habilitación, fiscalización y control. La aparición de nuevas actividades económicas hace que uno tenga que ir actualizando este tipo de normativas", explicó el edil.





Según detalló, la propuesta fue trabajada junto a distintos sectores productivos de la ciudad y busca simplificar un circuito que hoy obliga a los comerciantes a recorrer múltiples cuerpos normativos. "Entendíamos que era la oportunidad para pensar en un código de habilitación, autorización y permisos para actividades comerciales, porque de esa manera podíamos darle más transparencia y más claridad a todo aquel que desarrolla una actividad económica en la ciudad", sostuvo Piloni.

Bomberos deja de ser un paso obligatorio para habilitar locales

Uno de los cambios centrales del proyecto es la sustitución del Certificado de Bomberos por un informe técnico de higiene y seguridad, firmado por un profesional matriculado, para poder habilitar un establecimiento. "El que quiera habilitar un establecimiento que requiera la certificación en higiene y seguridad va a poder prescindir de hacerlo con Bomberos y lo va a poder hacer con un ingeniero o especialista en higiene y seguridad", resumió el concejal.

El propio texto del proyecto, en la síntesis que acompaña el expediente, ubica este punto entre las "cuestiones novedosas" que introduce la norma: contempla la sustitución del certificado por un informe técnico emitido por un profesional con incumbencia y bajo supervisión del Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC), con la excepción de los espectáculos eventuales y los mega espectáculos, que mantendrían el circuito actual.

Piloni remarcó que el cambio no implica menos controles, sino un esquema de responsabilidad compartida entre quien certifica y quien tramita la habilitación: "Los especialistas en higiene y seguridad, al certificar, van a ser corresponsables de quienes piden las certificaciones. No van a poder encontrar una trampa para hacer, sino que van a ser corresponsables a la hora de emitir ese certificado por alguna cuestión que puedan haber dejado de lado o no observado en su momento".

Salones de fiestas podrán usarse para congresos y eventos empresariales

El proyecto también amplía el abanico de actividades permitidas en los salones de eventos. Hasta ahora, estos espacios estaban habilitados casi exclusivamente para fiestas; con la nueva normativa podrán además alojar convenciones, congresos, seminarios, degustaciones, desfiles de moda y eventos culturales o empresariales, sin necesidad de tramitar una habilitación distinta a la de Salón de Eventos Sociales.

"Los salones de eventos, que solo pueden realizar fiestas, nosotros le vamos a habilitar la posibilidad de que en esos establecimientos se puedan habilitar para hacer conferencias, congresos, y sumarles otras actividades que antes tenían prohibidas", explicó Piloni.

Más cámaras de seguridad para discotecas y boliches

En la franja de los locales bailables, la iniciativa suma exigencias de seguridad. Los boliches, salas de espectáculos musicales y locales con pista de baile deberán instalar cámaras de seguridad en el interior y también en el exterior, a la altura de las puertas de ingreso y egreso, con grabaciones que los titulares deberán conservar por sesenta días y poner a disposición de la autoridad municipal o del Juzgado de Faltas cuando se las requieran.

Tras el caso Wachitas Bar, cómo será el nuevo organismo que controlará la noche de Córdoba

"Respecto a lo que son discotecas o bares, se les va a exigir la instalación de una cámara de seguridad, no solo en el interior, que hoy se le exigía, sino en el exterior, para poder trabajar con el ingreso de las personas a esos establecimientos y tener mayor control o posibilidades de acceder a imagen ante algún requerimiento", detalló el concejal.

Un marco para los eventos de "último primer día" (UPD)

El proyecto también apunta a ordenar una práctica que creció en los últimos años entre adolescentes y jóvenes: los festejos de "último primer día" y otros eventos vinculados al comienzo o cierre del ciclo lectivo. La normativa habilita a los boliches bailables, salas de espectáculos musicales y salones de eventos sociales a solicitar autorizaciones especiales para organizar este tipo de actividades entre febrero y abril, y entre octubre y diciembre.

El control que se controla a sí mismo: las grietas del expediente de Wachitas

Piloni planteó el cambio como una respuesta a una realidad que hoy muchas veces deriva en eventos clandestinos: "Hay una cuestión que sucede en Córdoba y en muchos lugares del país que tiene que ver con las juventudes, con estos 'último primer día', con todos estos nuevos festejos que hoy encuentran los jóvenes. Muchos de esos son eventos clandestinos que después terminan siendo clausurados. Hoy les vamos a dar la posibilidad a las discotecas de que puedan trabajar y organizar estos eventos. Este es un tema que llegó para quedarse y tenemos que buscar una solución, no mirar para otro lado y que los chicos sigan haciéndolo de manera clandestina".



El proyecto ingresó a la sesión ordinaria del Concejo Deliberante y quedó girado a las comisiones de Legislación General, Servicios Públicos, Asuntos Institucionales, Presupuesto y Hacienda, y Peticiones y Poderes, donde comenzará su tratamiento en los próximos días.