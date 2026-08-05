Histórico: Las repercusiones políticas de la confirmación de la visita del Papa León XIV a Córdoba

La confirmación oficial del viaje apostólico del papa León XIV a la Argentina —previsto del 8 al 11 de noviembre de 2026— generó una fuerte reacción en el ámbito político nacional, y en el plano local fue celebrado por oficialismo provincial y municipal, que expresaron su satisfacción por la magnitud de la visita a la ciudad de Córdoba.

El gobernador Martín Llaryora manifestó que "para Córdoba es un inmenso honor y un profundo orgullo recibir al Papa León XIV", y subrayó que la noticia "nos llena de alegría y nos convoca a reafirmar los valores del diálogo, la paz, la solidaridad y el encuentro" en una tierra marcada por su tradición educativa, cultural y de profunda fe.

En la misma sintonía, el intendente Daniel Passerini aseguró en sus redes que "Córdoba Capital abrirá sus puertas y su corazón para recibir a cada persona", remarcando el orgullo de que la ciudad "vuelva a ser el corazón del interior argentino, recibiendo a miles de personas para compartir un mensaje de fe, paz y fraternidad", expresó en redes.

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Horas después Passerin compartíó por la misma vía un video destacando la magnitud del evento. "Como intendente y en representación de todos los vecinos quiero expresar el compromiso junto a la Arquidiócesis de Córdoba y el Gobierno de la Provincia para que este evento esté a la altura de su trascendencia. Para nuestra ciudad es un inmenso honor haber sido elegida como sede de una visita histórica. Córdoba será el corazón de la Argentina para compartir un mensaje de fe, esperanza, paz y fraternidad. Córdoba abrirá sus puertas y su corazón para recibir a cada peregrino", aseguró el alcalde.

Desde el plano institucional y de seguridad, el Ministerio de Seguridad provincial con Juan Pablo Quinteros a la cabeza expresó su satisfacción ante el anuncio oficial de la Santa Sede, detallando que "en conjunto con las autoridades nacionales, las Fuerzas Federales y la Iglesia Católica, se pondrán a disposición todos los recursos humanos, logísticos y tecnológicos necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas", preservando la seguridad del Santo Padre y de los fieles.

Legisladores

Por su parte, el arco legislativo del oficialismo respaldó masivamente el acontecimiento. El legislador Miguel Siciliano celebró la noticia remarcando que "Córdoba está preparada para recibir al Santo Padre" y que la provincia cuenta con "la infraestructura, la experiencia y la capacidad de organización necesarias para ser sede de los acontecimientos más importantes del país", apoyada en su identidad ligada al legado jesuítico y al Cura Brochero.

A su turno, el legislador Leonardo Limia valoró que "su mensaje social es muy necesario para darnos esperanza ante muchas preocupaciones nacionales y mundiales", señalando que su presencia enriquecerá los debates locales sobre "dignidad humana, inteligencia artificial y transformaciones tecnológicas" presentes en la encíclica Magnifica Humanitas. Finalmente, el legislador Edgardo Russo enfatizó que la visita "representa un enorme honor para los cordobeses y una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la paz, el diálogo y el encuentro entre todos".