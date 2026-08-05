Habilitaciones comerciales en Córdoba: cinco claves del nuevo código que impulsa la Municipalidad

El Ejecutivo Municipal, a través del Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC), elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que reordena de manera integral el sistema de habilitaciones, autorizaciones, permisos y control de actividades económicas en la ciudad. El texto reemplaza ocho ordenanzas vigentes y llega tras un proceso de consulta con cámaras y colegios profesionales de la provincia.

El concejal Nicolás Piloni (Hacemos por Córdoba), a cargo del despacho del proyecto en el Concejo, explicó los fundamentos del cambio: "Veníamos discutiendo este tema con los distintos sectores que desarrollan actividad económica en la ciudad. Entendíamos que era la oportunidad para pensar en un código de habilitación, autorización y permisos para actividades comerciales, para que no tengan que estar paseando por siete ordenanzas que muchas han quedado muy viejas para entender cómo son los procedimientos para habilitar un establecimiento".

Estas son las principales modificaciones que trae la iniciativa:

1. Bomberos deja de ser un requisito excluyente

El proyecto reemplaza el Certificado de Bomberos por un informe técnico de higiene y seguridad firmado por un profesional matriculado, dentro de los requisitos generales de habilitación. La excepción son los espectáculos eventuales y los mega espectáculos, que seguirán bajo el esquema actual. "El que quiera habilitar un establecimiento que requiera la certificación en higiene y seguridad va a poder prescindir de hacerlo con Bomberos y lo va a poder hacer con un ingeniero o especialista en higiene y seguridad", indicó Piloni, quien aclaró que el cambio viene acompañado de responsabilidad solidaria para el profesional que certifica: "Van a ser corresponsables a la hora de emitir ese certificado por alguna cuestión que puedan haber dejado de lado o no observado en su momento".

2. Salones de fiestas, habilitados para más que fiestas

Los Salones de Eventos Sociales podrán, sin tramitar una habilitación adicional, organizar convenciones, congresos, seminarios, degustaciones, desfiles de moda y eventos empresariales o culturales. "Le vamos a habilitar la posibilidad de que en esos establecimientos se puedan hacer conferencias, congresos, y sumarles otras actividades que antes tenían prohibidas", señaló el concejal.

3. Cámaras de seguridad también en la puerta de boliches y bares con pista de baile

A la exigencia ya vigente de cámaras en el interior de los locales bailables, la norma suma la obligación de instalarlas también en el exterior, sobre los accesos, con circuito cerrado y grabaciones que deben conservarse por sesenta días. "Se les va a exigir la instalación de una cámara de seguridad no solo en el interior, sino en el exterior, para poder trabajar con el ingreso de las personas a esos establecimientos y tener mayor control", explicó Piloni.

Cámara de Comercio de Córdoba: las ventas cayeron un 14% en julio en Córdoba

4. Un canal formal para los eventos de "último primer día"

El proyecto incorpora una autorización especial para que boliches, salas de espectáculos musicales y salones de eventos organicen fiestas de egresados y celebraciones asociadas al inicio o cierre del ciclo lectivo, en los meses de febrero a abril y de octubre a diciembre. Piloni planteó el objetivo en términos de sincerar una práctica que hoy suele derivar en clandestinidad: "Muchos de esos son eventos clandestinos que después terminan siendo clausurados. Hoy les vamos a dar la posibilidad a las discotecas de que puedan trabajar y organizar estos eventos. Este es un tema que llegó para quedarse y tenemos que buscar una solución, no mirar para otro lado".

5. Un solo cuerpo normativo para reemplazar ocho ordenanzas

Además de los puntos anteriores, el proyecto redefine la clasificación de actividades económicas según su nivel de riesgo (bajo, intermedio y alto), crea un Registro Municipal de Gestores y Profesionales responsables con responsabilidad solidaria por errores u omisiones, extiende el plazo de habilitación a cinco años renovables y suma las inspecciones virtuales como modalidad de control para trámites de bajo riesgo.

El expediente, ingresó a la sesión ordinaria del Concejo Deliberante y ya fue girado a comisión para el inicio de su debate.

Entrevista programa "Es por Acá". Juan Bernaus y Julieta Fantini