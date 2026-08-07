El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a aclarar este viernes sus declaraciones sobre los “tarados” que generaron un cruce con la Unión Industrial Argentina (UIA). El funcionario aseguró que nunca utilizó esa expresión para referirse a los empresarios industriales, sino a quienes defienden el modelo económico aplicado durante los últimos años.

La polémica se originó luego de una exposición en la que Caputo cuestionó las políticas implementadas entre 2011 y 2023 y afirmó: “Para todos los tarados que hablan de la industria, entre 2011 y 2023 cayó 10% a pesar de los subsidios”.

Caputo criticó a “todos los tarados que hablan de la industria"

Sus dichos provocaron la reacción del presidente de la UIA, Martín Rapallini, quien defendió el rol de los industriales argentinos y reclamó una mayor valoración hacia quienes invierten, generan empleo y exportan.

La aclaración de Luis Caputo tras el cruce

Ante la repercusión de sus palabras, el titular del Palacio de Hacienda utilizó sus redes sociales para explicar el sentido de la frase. Caputo citó un mensaje publicado por su viceministro, José Luis Daza, y afirmó: “Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior que lo único que hizo crecer fue el déficit, y con ello, la inflación y la pobreza”.

De esta manera, el ministro buscó despejar las versiones que indicaban que su crítica estaba dirigida al sector manufacturero. Desde el Gobierno sostuvieron que la discusión no está centrada en la importancia de la industria, sino en el modelo económico utilizado para impulsarla durante las últimas décadas.

El respaldo de José Luis Daza a Caputo

En la misma línea, Daza defendió las declaraciones del ministro y cuestionó las políticas de protección industrial aplicadas durante el período 2012-2023. Según explicó, ese esquema generó un aislamiento de la economía argentina, distorsiones de precios y una caída de la producción industrial. “Lo que dijo Toto no es un argumento en contra de la industria. Es un argumento en contra de quienes sostienen que ese modelo era una política pro industria”, sostuvo el viceministro.

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Daza también señaló que el proteccionismo aplicado durante esos años no logró fortalecer al sector y afirmó que la producción industrial registró una caída del 9,6% en ese período.

Además, remarcó que el equipo económico se considera “pro industria”, aunque con una visión basada en la competitividad, la apertura comercial y la integración con los mercados internacionales. “Somos pro industria: una industria eficiente, competitiva, dinámica, que crezca aprovechando sus ventajas comparativas y las oportunidades que ofrece el mundo”, expresó.

LB

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