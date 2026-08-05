Carolina Mannucci cuestionó a Caputo y advirtió que los promedios esconden la crisis industrial

Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la situación de la industria, los subsidios y la actividad económica generaron un nuevo debate en una edición de Ronda de Economistas, emitida por +Perfil. Durante el programa, la economista Carolina Mannucci cuestionó varios de los argumentos oficiales y advirtió que los indicadores agregados no reflejan la realidad que atraviesan numerosos sectores productivos.

Según la especialista, el análisis del Gobierno deja de lado variables fundamentales para evaluar el desempeño de la economía real. En ese sentido, sostuvo que la utilización de la capacidad instalada, el estado de la infraestructura y el impacto de la quita de subsidios ofrecen una mirada más completa sobre la situación del aparato productivo.

La capacidad instalada, el dato que preocupa

Para Carolina Mannucci, uno de los principales indicadores para medir la salud de la industria es la utilización de la capacidad instalada. En ese sentido, explicó que los promedios esconden profundas diferencias entre las distintas actividades.

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"Sí, no, realmente es llamativa la dialéctica y es para analizar porque realmente hay muchos errores en lo que acaba de decir desde los subsidios hasta la parte de la industria", sostuvo al comenzar su análisis.

"Si analizamos históricamente, la mejor época que hubo a nivel de variables macroeconómicas y micro, fue el gobierno de Néstor Kirchner", señaló, aunque aclaró que posteriormente la economía perdió dinamismo y terminó estancándose.

Sobre la actualidad industrial, remarcó que "el promedio da 50, pero si después desagregás, vos tenés textiles que están al 20 de capacidad instalada", y utilizó un ejemplo para ilustrar cómo ciertos sectores, como la energía, elevan artificialmente el promedio general mientras otras ramas atraviesan una situación crítica.

Subsidios, ajuste y el impacto sobre la economía real

La economista también respondió a las afirmaciones de Luis Caputo respecto del costo de los subsidios y sostuvo que el debate debe contemplar el origen de esos recursos. "La gente no paga lo que vale. A ver, que yo sepa, los gobiernos no sacan los subsidios y los pagan de sus bolsillos, también son impuestos nuestros", afirmó, al cuestionar el argumento de que la eliminación de subsidios representa simplemente una corrección de precios relativos.

Además, consideró que uno de los principales déficits de las administraciones argentinas ha sido no aprovechar los períodos de crecimiento para construir mecanismos de estabilización. "El problema que tienen todos los gobiernos es no aprovechar esas épocas de bonanzas para armar programas anticíclicos", explicó, al mencionar los casos de Australia y Suecia como ejemplos de políticas destinadas a amortiguar las crisis.

Finalmente, Mannucci advirtió que el deterioro de la infraestructura también refleja las limitaciones del actual esquema económico. "Si seguimos pagando el impuesto al combustible, es porque no mantienen las rutas que en el interior está siendo un problema muy grave, realmente están habiendo accidentes gravísimos", concluyó.