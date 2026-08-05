El Gobierno destacó los valores compartidos con la Iglesia ante la visita de León XIV

En Ronda de Editores, el ciclo de análisis de +Perfil, se confirmó una noticia que cambió la agenda de la jornada: el papa León XIV visitará la Argentina en noviembre, en un viaje que la Santa Sede definió junto con el Gobierno Nacional.

La confirmación llegó de la mano del Canciller Pablo Quirno, quien brindó una conferencia de prensa por la mañana para detallar el itinerario y el alcance de la visita papal.

Buenos Aires, Luján y Córdoba, las ciudades elegidas

El Canciller Quirno explicó que, además de la Capital Federal, la Santa Sede eligió Luján por su significado para los argentinos y Córdoba por el peso de la comunidad católica en esa provincia, un punto de referencia para fieles de distintas regiones del país.

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Quirno remarcó que se trata de una visita pastoral y descartó cualquier lectura de tensión ideológica entre el Vaticano y el Gobierno argentino.

Valores compartidos entre el Gobierno y la Iglesia

El funcionario destacó que el Presidente argentino es, a su entender, quien más públicamente ha defendido el derecho a la vida entre los mandatarios del país, y también uno de los que con mayor claridad reivindica los valores de Occidente fundados en la tradición judeocristiana.

Quirno sumó a esa lectura la reducción de la pobreza durante la gestión actual, y concluyó: "Recibimos con tanta alegría la visita del Santo Padre", en referencia a los puntos de coincidencia entre el Gobierno y la Iglesia católica.

Una noticia que se sabía, pero que igual generó impacto

Leo Torresi señaló que, aunque se descontaba que la visita del Papa terminaría concretándose, la confirmación oficial volvió a instalar el tema como noticia de peso. Según explicó, la enunciatura emitió un comunicado y Quirno lo acompañó con un posteo, lo que aceleró la difusión.

Torresi resumió el dato central: León XIV visitará la Argentina durante tres días en noviembre, en lo que definió como una visita histórica.

Por qué la gente preguntó por Francisco

Torresi contó que, apenas se conoció la noticia, buena parte de la audiencia comenzó a preguntarse por qué el papa Francisco nunca había visitado la Argentina durante su papado, una inquietud que se reflejó rápidamente en las búsquedas y tendencias de Google.

Alejandra Gallo coincidió en que ese tipo de preguntas de la audiencia en redes sociales termina marcando la agenda periodística, al generar la necesidad de retomar contexto histórico además de la noticia central.

Un repaso por las visitas papales a la Argentina

Torresi recordó que el único Papa que efectivamente visitó el país en ejercicio de su papado fue Juan Pablo II, quien estuvo en la Argentina en dos oportunidades: en 1982, en el marco de la guerra de Malvinas, y en 1987, en una visita más extensa de seis días.

También mencionó el caso de Pío IX, quien estuvo en el país en 1824 pero antes de convertirse en Papa. Con la llegada de León XIV, serán 39 años desde la última visita de un pontífice en funciones.