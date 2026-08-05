Conrado Yasenza: “Es una experiencia de vida también” y la resistencia de sostener 25 años de periodismo autogestivo

En octubre, La Tecla Eñe cumplirá 25 años de trayectoria ininterrumpida, una marca poco frecuente para un medio alternativo y autogestivo en Argentina. Su director, Conrado Yasenza, destacó el camino recorrido y la decisión de sostener una publicación independiente sin apoyos económicos externos.

“En octubre vamos a cumplir 25 años, Osvaldo, 25 años ininterrumpidos, que en la Argentina es difícil sostener un medio alternativo, autogestivo durante tanto tiempo”, afirmó Yasenza al recordar la historia de la revista.

El periodista explicó que el proyecto nació luego de quedarse sin trabajo en La Maga, impulsado por la necesidad de continuar ejerciendo el periodismo en un contexto de transformación tecnológica. “Yo decido fundar La Tecla Eñe cuando me quedo sin trabajo en La Maga”, contó, al reconstruir los comienzos de una iniciativa que surgió en los primeros años de internet.

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Un medio independiente sostenido por lectores y colaboradores

Yasenza remarcó que la continuidad de la revista fue posible gracias a una comunidad de lectores comprometidos y al trabajo colectivo. “Sí últimamente con la generosidad de los lectores que hacen un aporte para que la revista pueda continuar y también para pagar algunos colaboradores”, explicó.

Para el director de La Tecla Eñe, la experiencia excede la dimensión profesional y se convirtió en una forma de vida. “Es una experiencia de vida también”, sintetizó.

El periodista también destacó el perfil de los lectores de la revista, vinculados con una búsqueda de textos profundos en un escenario donde los tiempos de lectura parecen cada vez más reducidos. “Es un público al que le tiene que gustar sumergirse en la profundidad de algunos textos, tener un tiempo que hoy parecería ser escaso para leer y al mismo tiempo pensar sobre esos textos”, señaló.

La escritura como parte de la conversación pública

Más allá de publicar contenidos culturales y periodísticos, Yasenza sostiene que los textos tienen un papel activo en la sociedad y pueden intervenir en los debates colectivos. “La intención es de alguna manera que esos textos como el que publicamos hoy de Kanji y de Penici tengan algún tipo de incidencia en la vida pública, en la conversación pública”, expresó.

En esa línea, destacó la circulación de las ideas y la capacidad del periodismo escrito para formar parte de los acontecimientos sociales. “Ahí la potencia de los textos entrando en circulación en la conversación pública es algo que me interesa”, concluyó.