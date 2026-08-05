Por qué el Gobierno sacó el capítulo más controvertido de la ley de tierras antes de la sesión en el Senado

En Ronda de Editores, el ciclo de análisis de +Perfil, se repasó la agenda legislativa de cara a la sesión clave que el Senado tendrá mañana, donde se debatirá el proyecto que el oficialismo denomina de propiedad privada y que la oposición llama ley de tierras.

El dato central de la jornada fue la decisión del oficialismo de retirar el capítulo más controvertido de la iniciativa, en medio de una ola de rechazo social que se intensificó en las últimas horas.

Se cayó el capítulo 3, el más resistido del proyecto

Mariana Mei explicó que resulta difícil determinar el momento exacto en que comenzó a gestarse la presión social que derivó en la salida del capítulo 3 de la ley, aunque remarcó que persisten otras controversias dentro de la misma iniciativa.

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Mei sostuvo que varios factores confluyeron en las últimas horas para acelerar la decisión oficial, entre ellos un episodio vinculado al plano futbolístico que tomó fuerte repercusión pública.

La bandera del Mundial y el apoyo de artistas en redes

Según relató Mei, el partido de la Selección argentina ante Inglaterra y la polémica en torno a una bandera generaron un clima que se sumó al rechazo ya existente. A eso se agregó, durante la mañana, la manifestación pública de distintos artistas en contra del proyecto.

Mei precisó que entre las adhesiones más resonantes estuvieron las de Tini y Lali, quien envió un mensaje directo de rechazo, mientras que otras figuras optaron por repostear contenido crítico. "Todo suma, porque tienen grandes comunidades en redes y van a hablar un público joven", señaló.

Un retroceso que el oficialismo no logró evitar

Para Mei, el cúmulo de factores hizo que el oficialismo fracasara en su intento de avanzar con el capítulo más polémico del proyecto tal como estaba planteado originalmente. "Es una estrategia política que fracasa por parte del Gobierno", afirmó.

Aun así, aclaró que la sesión de mañana no se cae: a las 14 horas el Senado tratará los demás puntos de la iniciativa, que continúan generando controversia pese al retiro del capítulo más resistido.

Una oposición dividida y una movilización con signo de interrogación

Mei planteó que tampoco puede leerse lo ocurrido como una victoria clara de la oposición, dado que ese espacio político se encuentra dividido frente al proyecto. La definición, sostuvo, pasa más bien por otro actor.

"La victoria es más que nada de la sociedad civil", resumió Mei, al tiempo que anticipó que la movilización prevista para mañana en el Congreso será importante, aunque probablemente de menor magnitud a la que se esperaba antes de conocerse la salida del capítulo 3.