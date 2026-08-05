Alain Vigneau presentó 'Vida de Clown': "Es mi vida, es cómo he podido dedicarme al arte del payaso"

El actor, director y escritor Alain Vigneau visitó la región para presentar Vida de Clown, un libro autobiográfico en el que reconstruye las experiencias que marcaron su recorrido artístico y humano. La gira pudo concretarse este año gracias a la invitación de una exalumna, luego de varios intentos frustrados.

En diálogo con +Perfil, el autor explicó que la obra combina vivencias personales, reflexiones sobre el oficio del clown y relatos surgidos de su trabajo en distintos escenarios del mundo. Además, compartió cómo el humor y la vulnerabilidad se transformaron en herramientas para comprender la vida y acompañar a personas en contextos extremos.

El clown como forma de entender la vida

Alain Vigneau definió Vida de Clown como una obra profundamente personal. "Vida de clown es mi vida, es como yo he podido dedicarme al arte, al arte del payaso porque me dedico a este arte, algunas de las experiencias más impactantes que me ha podido dar este arte del clown y reflexiones sobre esta tragicomedia que es el vivir.", resumió el autor al explicar el espíritu de su libro.

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Para Vigneau, ponerse la nariz de payaso implica un ejercicio de honestidad absoluta. El clown, sostiene, no es un personaje que oculta, sino una herramienta que expone la esencia de quien lo interpreta.

"¿Qué ocurre cuando te pones la nariz? Que te quedas desnudo.", afirmó, sintetizando una de las ideas centrales de su obra: el arte como un camino para mostrar la vulnerabilidad y conectar genuinamente con los demás.

El escritor explicó que Vida de Clown no solo recorre su trayectoria artística, sino que propone una reflexión sobre la condición humana y los desafíos cotidianos. "En este libro hablo de una tragicomedia que es más o menos la de todo el mundo, que es la de vivir, de intentar vivir, intentar entender algo de esta vida.", señaló.

Payasos Sin Fronteras: llevar esperanza donde parece no existir

Uno de los capítulos más emotivos del libro está dedicado a su experiencia con Payasos Sin Fronteras, organización con la que visitó zonas atravesadas por guerras, desastres naturales y crisis humanitarias.

"Con Payasos Sin Fronteras ocurre que somos unos cuantos artistas profesionales que vamos a lugares donde queda muy poca esperanza.", explicó Vigneau sobre la misión del grupo.

El autor recordó que, incluso en medio de escenarios devastadores, descubrió la enorme capacidad humana para sostener la esperanza. "En medio de la tragedia les quedaba el corazón, muy increíblemente en medio de haber perdido, de haberlo perdido todo.", relató.

Para Vigneau, esas experiencias reafirmaron el valor del humor como un acto profundamente humano. "Todavía había muertos en las calles cuando llegamos y ellos todavía tenían esta generosidad de poder reírse de la vida.", concluyó, destacando que la risa puede convertirse en un refugio incluso en los momentos más difíciles.