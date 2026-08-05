Ley de Tierras: con paridad en el Senado y Milei "huyendo" a Ecuador para evitar que vote Villarruel, qué dicen las redes

Reiterando su tendencia a los tiros en el pie, el Gobierno de Javier Milei ha convertido la votación de la Ley de Tierras en fundamental. Mirado fríamente, no pasa de un tema parlamentario a un año luz de la situación diaria del 99% de los argentinos, sobre todo porque, se sabe hasta el cansancio, en la Argentina lo que es ley un día puede no serlo tiempo (o gobierno) después, además en este caso podrían seguir alternativas particulares en cada provincia, seguramente habrá judicializaciones... pero lo llamativo es que todo el Gobierno lo centraliza en una votación de tal paridad que nadie arriesga a si se ganará o perderá por un voto...

A tal punto llegó la incidencia del tema, que Javier Milei debe casi escapar este miércoles a Ecuador, adelantando un viaje que tenía agenda en su momento para el viernes, porque un virtual 36-36 de votos en el Senado dejaría a Victoria Villarruel teniendo que desempatar... Y no hablemos de que se produjera, apenas imaginar a la ya desterrada vice libertaria animándose a repetir "la gran Cobos", con otro célebre "voto no positivo", a LLA seguramente le provoca escalofríos.

La votación del proyecto, con Villarruel autorizando que el tema Sagasti lo decidan los propios senadores, deja a 24 horas de la votación una suerte de 36-35,, el Gobierno usa toda clase de pedidos y presiones a gobernadores, aliados y no aliados, llamándolos a que "no frenen el progreso del país" y "piensen en el futuro", etc. Así el reporte de Reputación muestra ese 36-35 en uno de sus cuadros iniciales:

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El estudio del impacto en redes sociales de la Ley de Tierras, según se detalló, analizó 109.532 registros entre 5 millones de datos en un mes (6/07 al 5/08), y el resultado negativo fue importante.

En efecto, el llamado ISN (ïndice de Sentimiento Neto) dio -48,5, y resulta obvio detallar que el signo menos por delante revela que el rechazo al proyecto libertario superó con amplitud a las manifestaciones de apoyo.

Para medir ese ISN Reputación Digital, la consultara que dirige José Norte Sosa relevó posteos en X, Facebook e Instagram, otros medios digitales, radio y TV.

En el análisis también se midió que a la hora de hablar del tema, casi todos los términos relacionados "extra

njerización" generó amplia connotación negativa, y que solo la mención a "soberanía" generaba expresiones positivas.

HB