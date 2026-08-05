miércoles 05 de agosto de 2026
POLITICA
Un hecho histórico

El papa León XIV visita la Argentina, EN VIVO: Pablo Quirno informa las fechas, el cronograma y las actividades

La conferencia comienza a las 9 en Casa Rosada, horas después de que la Santa Sede confirmara el viaje que convertirá a León XIV en el primer Papa en visitar el país en casi 40 años.

Papa León XIV viajando en avión 24062026
Papa León XIV viajando en avión | Vatican Media
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El Gobierno confirmó este miércoles que el papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en lo que será la primera visita de un Sumo Pontífice al país en casi cuatro décadas. Acompañando la confirmación del Vaticano, el canciller Pablo Quirno brinda una conferencia de prensa en la que detalla la organización del viaje y la agenda oficial que desarrollará el líder de la Iglesia católica.

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MV

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