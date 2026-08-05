El papa León XIV visita la Argentina, EN VIVO: Pablo Quirno informa las fechas, el cronograma y las actividades

El Gobierno confirmó este miércoles que el papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en lo que será la primera visita de un Sumo Pontífice al país en casi cuatro décadas. Acompañando la confirmación del Vaticano, el canciller Pablo Quirno brinda una conferencia de prensa en la que detalla la organización del viaje y la agenda oficial que desarrollará el líder de la Iglesia católica.

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MV