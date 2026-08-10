Hallaron el cuerpo de Fabián Falcón, el chaqueño que era buscado en el río Paraná

La búsqueda de Fabián Félix Falcón, el chaqueño de 30 años desaparecido en el río Paraná, tuvo este lunes el desenlace más doloroso. Su cuerpo fue encontrado durante la mañana en un sector costero del barrio Río Paraná, en Corrientes, después de cuatro jornadas de rastrillajes por agua, tierra y aire.

La noticia fue confirmada por familiares del joven y por fuentes policiales de Corrientes. De acuerdo con los primeros datos conocidos, el cuerpo vestía una malla, coincidente con la indumentaria que Falcón llevaba cuando desapareció. Tras el hallazgo se iniciaron las actuaciones de rigor para completar formalmente su identificación y establecer las circunstancias del fallecimiento.

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Desapareció durante un fuerte temporal en el Paraná

Falcón había sido visto por última vez el jueves 6 de agosto, cuando navegaba junto a tres personas frente a la costa correntina. El grupo había llegado hasta un banco de arena ubicado en el sector conocido como Punta de la Islita, aproximadamente a la altura del kilómetro 1.200 del Paraná, cuando las condiciones meteorológicas empeoraron de manera repentina.

Según la reconstrucción realizada durante los días posteriores, sus acompañantes lograron ponerse a resguardo, mientras Falcón intentó sujetar una embarcación mediante una soga para impedir que fuera llevada por la corriente. En medio de esa maniobra terminó en el agua y fue arrastrado río adentro hasta que quienes estaban en el lugar dejaron de verlo.

A partir de entonces se desplegó un operativo del que participaron la Prefectura Naval Argentina, fuerzas de seguridad correntinas y distintas unidades de la Policía del Chaco, además de Bomberos Voluntarios de Barranqueras, especialistas en búsqueda acuática, drones y familiares.

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Uno de los rastrillajes más amplios se realizó el domingo, cuando las embarcaciones recorrieron sectores comprendidos entre el puente General Manuel Belgrano y Empedrado, con inspecciones en islas, bancos de arena y ambas márgenes del Paraná. Aquella jornada terminó sin resultados y las tareas fueron retomadas este lunes.

La esperanza de su familia hasta minutos antes del hallazgo

Poco antes de que apareciera el cuerpo, Ana María, madre de Falcón, había hablado sobre la incertidumbre que atravesaba la familia y mantenía la esperanza de que su hijo pudiera haber alcanzado alguna isla o un sector de la costa.

“Se está buscando por agua, por tierra, con dron y no hay ninguna noticia”, había expresado durante una entrevista a Radio Libertad realizada mientras continuaban los operativos. La mujer destacaba que su hijo sabía nadar y tenía experiencia en actividades acuáticas, una circunstancia que alimentó la expectativa de encontrarlo con vida durante los cuatro días de búsqueda.

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También reclamó conocer con exactitud cómo habían sido los últimos minutos antes de la desaparición y cuestionó la información recibida de algunas de las personas que se encontraban con él. “Quiero que aparezca y que me mire en la cara y que me diga qué pasó. Quiero paz”, señaló al referirse a uno de los integrantes del grupo. Sus expresiones reflejaban la versión sostenida por la familia, mientras las autoridades reconstruían lo ocurrido a partir de testimonios y otras medidas.

Falcón era oriundo de Resistencia, trabajaba como radiólogo, tenía formación como salvavidas y era padre de un niño de siete años. Su madre lo había definido como una persona habituada a ayudar a otros y recordó una frase que solía repetir: “Yo salvo vidas”.