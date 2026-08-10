Corrientes: el Invico prepara un plan de viviendas para personas solteras

Frente al cambio en las dinámicas sociales y la caída sostenida en los índices de natalidad, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció que la provincia avanza en el diseño de un programa de acceso a la casa propia destinado a personas solteras. La iniciativa se canalizará a través del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico).

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"Estamos trabajando junto al Invico, no solamente en una reformulación de lo que es el plan de vivienda, sino también en la posibilidad de abordar la vivienda para las personas que son solteras", adelantó el mandatario provincial.

El jefe del Ejecutivo fundamentó la medida en la transformación de las pautas familiares detectadas en las estadísticas locales y nacionales. "Es un formato que día a día va creciendo, que muchos correntinos jóvenes hoy no quieren tener hijos, entonces hay que pensarlo y tener una mirada profunda", explicó Juan Pablo Valdés.

Asimismo, detalló que la provincia busca dar respuesta a este sector junto a la Cámara de Empresarios de la Construcción y el Banco de Corrientes SA.

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Fuerte caída en la tasa de nacimientos

El anuncio provincial se da en paralelo a los datos revelados por el ministro de Salud Pública provincial, Emilio Lanari, quien alertó sobre un marcado descenso en la natalidad en el territorio correntino. Según precisó el funcionario, la provincia registró una reducción del 50% en el número de partos durante el período comprendido entre 2014 y la actualidad.

"Si tenemos en cuenta del 2014 a la fecha teníamos más de 21 mil nacimientos y ahora llegamos a los 10 mil", advirtió Lanari, quien además estimó que para el cierre del presente año la cifra podría ubicarse por debajo de las marcas del ejercicio anterior.

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Frente a este escenario demográfico, el titular de la cartera sanitaria indicó que la tendencia nacional apunta hacia un envejecimiento poblacional. En esa línea, remarcó la importancia de reforzar las políticas sanitarias en la red de atención primaria y en el hospital Materno Neonatal "Eloísa Torrent de Vidal" para garantizar el equipamiento y la contención de madres e infantes.