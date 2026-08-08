Pérez-Reverte contra Matt Damon en La Odisea: "No es el héroe mediterráneo que nos contó Homero"

El escritor español Arturo Pérez-Reverte cuestionó la actuación de Matt Damon, el protagonista principal de La Odisea de Christopher Nolan.

“Vi La Odisea. Licencias nolanescas aparte, gran película”, escribió en su cuenta de la red social “X”.

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Por qué criticó a Matt Damon

“Lo que no me convenció fue Matt Damon como Odiseo: carece de astucia, grandeza, épica, verdaderos remordimientos”, criticó el periodista.

“No es el héroe mediterráneo que nos contó Homero, ni logra alcanzar al enorme Ralph Fiennes de El Retorno”, sostuvo al comparar a Damon con el protagonista de la película de Uberto Pasolini.

Luego en otro tuit publicó: "Con la cara de Luis Zahera (actor español) en esta fotografía es como siempre imaginé al astuto Odiseo, desafiante de dioses y expugnador de ciudades”.

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Dura crítica a Damon

“Comparada con él, la de Matt Damon en lo de Nolan (insisto en que es una buena película) parece la de una ternera de Texas rumiando pasto", lanzó en tono muy crítico.

Por último posteó una fotografía de Ralph Fiennes interpretando a Ulises en “El Retorno” portando su clásico arco y sentenció: “Este sí es Odiseo. En Ítaca”.

Las polémicas opiniones de Pérez-Reverte motivaron decenas de comentarios de los usuarios sobre Matt Damon y La Odisea de Christopher Nolan.