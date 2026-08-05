Qué tiene “La Odisea” que mueve masas casi 2800 años después de su creación: qué atrae de la película de Cristopher Nolan

Que La Odisea dirigida por Cristopher Nolan es un éxito no es novedad, lo curioso es que la adaptación de una obra escrita en el siglo VIII antes de Cristo genere tanta pasión. Para esto existen explicaciones evidentes, como las presupuestarias, pero también otras de corte humano y emocional, nacidas de la reflexión ante el trauma de la guerra. Entre ellas, la necesidad de que la lucha inexorable de Odiseo/Ulises contra el destino —extendida a lo largo de 20 años— tenga, al menos, una recompensa

Hace casi 2.800 años, un poeta griego imaginó la historia de un hombre que solo quería volver a su casa. Hoy, esa misma epopeya vuelve a convertirse en un fenómeno cultural gracias a una nueva adaptación cinematográfica.

Primero los datos básicos de la obra original: La Odisea se compone de 24 cantos atribuido al poeta griego Homero y fue creada en los asentamientos que tenía Grecia en la costa oeste del Asia Menor (actual Turquía asiática) y comienza luego de la guerra de Troya. Además de haber estado diez años fuera luchando, Odiseo tarda otros diez años en regresar a la isla de Ítaca, de la que era rey. En ese tiempo su hijo Telémaco y su esposa Penélope deben soportar en el palacio a todos los hombres que quieren casarse con ella.

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La película incluye elementos mágicos cruzados con realidades terrenales, como lo hace la mitología griega. En ella hay designios de dioses, pero las personas también pueden forjar su camino. Esos ingredientes, por sí mismos, más los combates de ejércitos, la épica de simples humanos enfrentados a gigantes, cíclopes, monstruos y dioses, los actores consagrados y las polémicas en torno a cómo se incluyeron otros, más la fuerza de Hollywood, podían garantizar el 50 por ciento del éxito en salas. Pero hay algo más que termina de forjar este sin fin de repercusiones.

El alivio de Odiseo, es el descanso de todos

La obra despliega una batalla que dura diez años que parece interminable, en la que todos los guerreros se comprometen y anhelan terminar. ¿No es acaso gran parte de la vida una especie de compromiso con obligaciones, una batalla tras otra -haciendo uso del nombre de otra gran película- que queremos finalizar para descansar?

En esos enfrentamientos, en esa hermandad construida en la guerra y en las tripulaciones, el público viaja con los protagonistas en busca del triunfo final. Porque aunque el dios Zeus, estuvo del lado de Troya, los hombres con el ingenio y el caballo, doblegaron un combate de diez años.

Estos guerreros, simples mortales, sobreviven -no todos- a ataques de seres que los superan en número, fuerza y tamaño. Es esa épica la que empodera al espectador. “Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir”, también dice el tango.

Otros dos temas también dibujan esa línea que uno el siglo VIII a C. con la actualidad, es la idea de lealtad y del amor para siempre. Son anhelos romantizados, difíciles de encontrar en el cotidiano, pero en La Odisea existen y, aunque cuesta, triunfan. Y, por último, la vuelta a casa como recompensa, ese espacio donde se puede ser feliz. La lucha vale la pena, los 20 años de penuria se terminaron.

La historia es el viaje

ALERTA SPOILERS

Tanto en el relato original y en el cinematográfico, la historia es el viaje, las aventuras, el crecimiento emocional de los personajes. Sobre el final, cuando Odiseo se encuentra junto a Penélope en la gran pantalla, le revela que ya no es quien era, que vivió cosas horribles, que la guerra avivó lo peor de ellos y subraya su declaración con una línea poética sobre que ocurre cuando logran ingresar a Troya abriendo el portal luego de haber ingresado con el caballo, la falsa ofrenda de paz. “Vi la ira acumulada durante diez años ingresar a la ciudad”, dice Odiseo interpretado por Matt Damon.

Qué pasa con esa furia: ese resentimiento alimentado por tantos años, los cegó completamente, avanzan sin piedad acribillando adultos y niños, haciendo todo lo que pueden contra esos habitantes, cuando en realidad están ahí, muchos enviados contra su voluntad, para liberar un camino comercial que no es su batalla.

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Así ese camino largo para encontrarse va presentando varios dilemas de conciencia, morales, de humanidad, que dialogan con cualquier persona sensible. En la obra de Nolan, en ese viaje de regreso que se retrasa, Odiseo y sus compañeros, se cruzan con las sirenas, igual que en el poema de Homero, pero el director se toma la licencia de hacer que ellas le digan al protagonista un texto distinto al original, en vez de tentarlo lo torturan, le revelan sus arrepentimientos: “Era la canción de todas las promesas que no cumplí y me dijo que en realidad no quiero volver a casa”.

Circe y el feminismo

Como obra original del siglo VIII a. C., como texto mitológico, sería injusto someterlo a una mirada contemporánea. Entonces cuando enojan las decisiones tontas que toman muchos hombres, como ir a la guerra porque todos querían casarse con una mujer o cuando todos los pretendientes la abordan a Penélope, se entiende que tiene que ver con un relato antiguo. Sin embargo, Nolan, un director del presente, se permite una licencia en ese sentido.

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En la aventura del regreso de Odiseo, llegan a la isla de Circe, que convierte en animales a toda la tripulación que llega a la casa de la mujer buscando comida. Eso ocurre así en la historia original, pero aquí lo que cambia es la motivación de Circe. Cuando se enfrenta a Odiseo ella le explica que convirtió a sus compañeros en cerdos, porque eso es lo que son, como hombres asesinan, torturan, saquean y violan a inocentes donde quiera que vayan. El protagonista es interpelado por esta acusación, como cuando le hablan las sirenas.

La odisea de cada uno

Como creación literaria marcó a lo que vino después, desde Don Quijote, a cualquier camino del héroe ficcional, todas tienen a Odiseo en su leit motiv. Es una forma de contar historias.

Cada generación tiene a su odisea, en el Siglo XX, fueron las guerras, y en este Siglo XXI, nos enfrentamos a la deshumanización más temida.

Por último, y no menor, Nolan es un director que ya exploró el tiempo, la memoria y la identidad en buena parte de su filmografía y que trabajó en la construcción de epopeyas, por lo que esta historia homérica era un material que dialoga naturalmente con sus obsesiones y con las del público.

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