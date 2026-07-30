Así se vive la proyección de “La Odisea” con la tecnología multisensorial 4D: una experiencia vibrante e inmersiva en los cines

El poema épico de Homero cobra vida con la proyección inmersiva de la película “La Odisea” a través de una tecnología multisensorial 4D y física sin precedentes, los espectadores sienten el viento marítimo y las ráfagas de agua a través del movimiento de las butacas, difusores de agua colocados en el respaldo, chorros de aire de alta velocidad y movimientos bruscos para simular el remolino marino del mar Jónico.

El cine ha dejado de ser una actividad puramente contemplativa para convertirse en un fenómeno de inmersión total. Con la proyección de la megaproducción cinematográfica, que rediseña por completo la manera de consumir los grandes clásicos de la literatura universal en las salas del país.

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El cruce del mar Egeo a bordo de las embarcaciones de la Grecia Antigua es el escenario perfecto para llevar al límite el equipamiento de una sala de cine con el tecnología 4D. Cuando las fuerzas divinas de Poseidón desatan tempestades sobre la flota itacense, las butacas equipadas con servomotores cobran vida propia. La inclinación, el bamboleo y las sacudidas imitan fielmente el cabeceo de las embarcaciones de madera atrapadas entre olas gigantescas.

En simultáneo, boquillas de aire a presión y difusores de agua ubicados en los respaldos y techos de la sala proyectan brisa marina, rocío e intensas ráfagas de viento. La combinación genera un realismo impactante en momentos clave de la narración “La Odisea” .

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Tecnología multisensorial 4D en "La Odisea" en los cines

La combinación de la mitología clásica con las últimas innovaciones en entretenimiento marca un nuevo estándar en la taquilla. Cada efecto ambiental responde a un guión técnico desarrollado durante meses por ingenieros de sonido y programadores de efectos físicos.

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Tecnología multisensorial al servicio de “La Odisea”: la arquitectura del cine 4D

A diferencia de los primeros prototipos de la tecnología de cuatro dimensiones, la moderna arquitectura del tecnología 4D E-Motion prioriza la narración sin saturar al espectador. Cada efecto ambiental responde a un guión técnico desarrollado durante meses por ingenieros de sonido y programadores de efectos físicos.

Gracias a la integración del sistema de proyección 4D, cada secuencia de acción, tempestad o enfrentamiento mitológico de “La Odisea” cuenta con una cuidada programación sincronizada milimétricamente con la imagen y el sonido surround.

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Un especialista en Programación 4D señaló que “el desafío al adaptar una obra épica como 'La Odisea' no es sacudir al espectador sin parar, sino usar los efectos físicos como una herramienta expresiva más. Si Ulises está exhausto tras naufragar, el movimiento de la silla se vuelve pausado, rítmico, simula el vaivén del agua hasta estabilizarse. Queremos que el público sienta el cansancio del héroe”

Al tratarse de una proyección con alto grado de impacto físico y sensorial, las cadenas de exhibición cinematográfica sugieren tener en cuenta ciertas normas de seguridad e higiene antes de ingresar a la sala: atención a la altura e indicaciones, cuidado con las bebidas y alimentos, botón de desactivación de agua y condiciones médicas

PM