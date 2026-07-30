La Odisea superó los 700 millones de dólares y va por un récord histórico

La Odisea, la ambiciosa adaptación de la epopeya de Homero dirigida por Christopher Nolan, superó los 700 millones de dólares de recaudación mundial después de apenas 12 días en los cines. El resultado la convirtió en la cuarta película más taquillera de 2026 y confirmó su posición como uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año.

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La producción de Universal Pictures acumula 320,5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, mientras que los mercados internacionales aportaron otros 407,4 millones. De esta manera, la recaudación global llegó a los 727,9 millones de dólares, según las cifras difundidas por Variety.

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El rendimiento resulta especialmente significativo por la velocidad con la que la película alcanzó esa marca. En menos de dos semanas, la historia protagonizada por Matt Damon logró instalarse entre los cuatro estrenos más exitosos del año, detrás de producciones respaldadas por franquicias de enorme alcance internacional.

“The Odyssey” se acerca a los mil millones de dólares

El ranking mundial de 2026 está encabezado por Toy Story 5, que lleva aproximadamente 1.020 millones de dólares. A continuación aparecen The Super Mario Galaxy Movie y Michael, ambas con cifras cercanas a los 1.001 millones. The Odyssey podría sumarse próximamente a ese grupo si mantiene su ritmo de ventas.

Superar los mil millones representaría otro logro destacado para Nolan, un cineasta que ha conseguido transformar proyectos complejos y destinados principalmente al público adulto en acontecimientos masivos. El director ya lo demostró con títulos como Inception, Interstellar, Dunkirk y Oppenheimer, combinando ambición artística, grandes formatos y campañas diseñadas para impulsar la experiencia en las salas.

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Sin embargo, alcanzar esa barrera todavía es una proyección y dependerá del comportamiento de la película durante las próximas semanas. Su permanencia en cartelera, la competencia con nuevos estrenos y su llegada a mercados pendientes serán determinantes para establecer la dimensión final de su recorrido comercial.

Uno de los factores que podría ampliar considerablemente sus números será su lanzamiento en China, previsto para el 14 de agosto. La película todavía no desembarcó en ese territorio, uno de los mercados cinematográficos más importantes del mundo, donde tendrá una distribución especialmente amplia.

El desembarco de “The Odyssey” en China

El estreno chino contará con presencia en cerca de 800 pantallas IMAX, además de miles de salas tradicionales. Esta estrategia refleja la confianza de Universal y de los exhibidores en la capacidad de convocatoria de Nolan, cuyo nombre se ha convertido en una marca reconocible para el público internacional.

La expansión se producirá, no obstante, en medio de una fuerte competencia. Spider-Man: Brand New Day, la nueva aventura de Sony y Marvel, llegará a los cines con expectativas de conseguir uno de los mayores debuts del año. Aun así, las estimaciones citadas por la prensa especializada indican que The Odyssey podría recaudar entre 50 y 60 millones de dólares durante su tercer fin de semana.

Ese desempeño sería extraordinario para una película extensa, basada en un poema escrito hace unos 3.000 años y orientada en buena medida al público adulto. La respuesta comercial demuestra que una obra literaria clásica también puede convocar audiencias masivas cuando se combina con una propuesta visual de gran escala y un reparto internacional.

IMAX, una de las claves del fenómeno

El formato IMAX ocupa un lugar central en el éxito de la producción. The Odyssey es presentada como el primer largometraje filmado íntegramente con cámaras IMAX, una característica que impulsó la demanda de entradas para las funciones premium y provocó que numerosas proyecciones se agotaran con semanas de anticipación.

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Hasta el momento, las pantallas IMAX aportaron alrededor de 140 millones de dólares a la recaudación mundial. La compañía informó que la película necesitó solamente diez días para superar los 100 millones en ese formato, convirtiéndose en su segundo título más rápido en alcanzar la cifra, únicamente detrás de Avengers: Endgame. IMAX precisó que el formato representó cerca del 21,9% de los ingresos globales obtenidos durante sus primeros días.

El peso de estas funciones también resulta importante porque sus entradas tienen un precio superior al de las salas convencionales. Además de incrementar la recaudación, el formato contribuyó a posicionar la película como una experiencia que debe verse en la pantalla más grande posible, una estrategia que Nolan ha defendido a lo largo de su carrera.

La película más costosa de Christopher Nolan

Con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, The Odyssey es la producción más cara realizada hasta ahora por el cineasta británico-estadounidense. Esa cifra no incluye necesariamente todos los gastos de promoción y distribución, por lo que su rentabilidad definitiva dependerá de la continuidad de su recorrido en los cines y de sus posteriores ventanas comerciales.

La película también está en condiciones de convertirse en el mayor éxito de la carrera de Nolan. Para conseguirlo deberá superar los 1.008 millones de dólares de The Dark Knight y los aproximadamente 1.080 millones de The Dark Knight Rises, actualmente sus largometrajes con mayor recaudación mundial.

Inspirada en el poema épico de Homero, la historia sigue el peligroso viaje de Odiseo, rey de Ítaca interpretado por Matt Damon, durante su intento por regresar a casa después de la guerra de Troya. La escala de la producción, el prestigio de su director y la apuesta por IMAX permitieron convertir una narración fundacional de la literatura occidental en uno de los principales acontecimientos cinematográficos de 2026.