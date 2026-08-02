Christopher Nolan cumplió 56 años en China, donde tendrá 800 salas Imax para ‘La Odisea’

Matt Damon sorprendió a Christopher Nolan cuando apareció en el photocall de La Odisea en Beijing con una torta de cumpleaños. Sus cómplices fueron Charlize Theron y Emma Tomas, esposa del cineasta. El jueves 30 de julio, Nolan cumplió 56 años en medio del suceso que desde su estreno, atraviesa su mencionada película. Al día siguiente, fue coanfitrión de un preestreno de La Odisea que se realizó en el Museo Nacional de China, y a mediados de agosto, dicho filme tendrá su estreno comercial que implicará estar presente en ochocientas pantallas Imax.

Taquilla. Como sucede con una superproducción como La Odisea que demandó unos doscientos cincuenta millones de dólares, hay especial atención a la taquilla y recaudación. Y desde su estreno, recuperó y triplicó esa cifra. Según los datos oficiales, a la fecha recaudó setecientos veintiocho millones de dólares. En cuanto a la taquilla, según informó el periodista especializado Diego Batlle en Otroscines.com,solamente en Argentina La Odisea ya lleva vendidas setecientos cuarenta mil entradas, y es muy probable que supere el millón ciento cincuenta mil que logró en 2023 Oppenheimer, anterior película de Nolan.

La ira de Musk. “Quizá fui un poco ingenuo y puede que me salga el tiro por la culata, pero quería una narrativa realista y quería usar un lenguaje que tuviera para la gente un significado emocional, y no intelectual”, dijo Christopher Nolan a Los Angeles Times.

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El lenguaje sumado a su elección de cómo mostrar la naturaleza humana de sus protagonistas, incluso el tipo de armaduras que vistieron los personajes, fueron algunas de las críticas que le hicieron a Nolan pero no que no mermaron en la taquillera. Hasta Elon Musk sacó a relucir su irascibilidad porque sintió que el director británico había “profanado” la épica de Homero. A meses antes de su estreno, Musk quien alienta la reinstauración del supremacismo blanco en su Sudáfrica natal, cuestionó que hubieran dado el papel de Helena de Troya a Lupita Nyong’o –de raza afroamericana–, y al actor trans Elliot Page el del guerrero griego Sinon. Y prometió lanzar su versión de La Odisea realizada con Inteligencia Artificial.

La IA. Ese tópico fue abordardo por Nolan en algunas entrevistas . “Lo interesante de la Inteligencia Artificial es que nunca vi una tecnología que haya sido adoptada con tanto éxito por Wall Street, los inversores y las empresas tecnológicas, y que al mismo tiempo haya sido tan rotundamente rechazada por el público”, dijo a la agencia AFP. “¿Qué raro,no? Los jóvenes, en particular, acuñaron el término ‘basura de IA’. Existe una especie de desdén por todo lo relacionado con la IA. (...) Creo que la idea de que reemplace por completo a los seres humanos y la creatividad humana es un disparate”.

Efecto Nolan. Algunas plataformas de audio en streaming se beneficiaron del éxito del filme. Por ejemplo, Spotify registró una explosión de oyentes interesados en el audiolibro de La Odisea: las búsquedas aumentaron un trescientos diez por ciento , en particular por parte de la Generación Z y de los millennials. “Con sus temas de masculinidad, legado y hermandad, sumados a la magnitud de la adaptación cinematográfica de Nolan, es una puerta de entrada natural a la narrativa épica. Que se haga a un lado el Imperio Romano, los griegos han vuelto”, explicó Roshni Radia, editora de libros en Spotify, al diario The Irish Times. La plataforma de audiolibros ElevenReader, que tiene entre sus inversores al actor Matthew McConaughey, lanzó una versión de La Odisea narrada por una voz generada por IA a partir de la del actor Michael Caine.

Universo paralelo. Por otro lado, en esos universos digitales que son Instagran, TikTok e incluso el X de Elon Musk, los internautas multiplican bromas detalles de La Odisea sobre el queso de cabra producido por el cíclope, e imaginan innumerables escenarios para explicar la agonía de Odiseo amarrado al mástil escuchando a las sirenas. La película motivó además memes que repasan filmes en los que Matt Damon –protagonistas de La Odisea–, intenta regresar a casa, entre los que figuran Rescatando al soldado Ryan, Interstellar, y Misión rescate. Quizá a Nolan alguno de los actores o del equipo de marketing le haya acercado esas reacciones en las redes que él seguramente no vio porque, como dijo varias veces, no usa teléfonos inteligentes.

Peloponeso. Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, felicitó a Nolan por el éxito de La Odisea y lo elogió porque su filme “impulsa el interés mundial en la antigua civilización griega, y son un vínculo entre el rico patrimonio cultural griego y la creatividad contemporánea”. También manifestó su aprecio porque parte importante de la producción se filmó en regiones de Grecia, como Coritno y Peloponeso. Esta última región sureña fue el centro de la civilización en la Edad de Bronce en el poema de Homero.

Desafío. Cuando se dice, que los clásicos nunca terminan de decir lo que tienen para decir, se piensa en textos como La Odisea, poema épico compuesto presuntamente por Homero, entre el 750 y el 650 antes de nuestra era. El suceso que ostenta la versión de Nolan a nivel mundial, reconfirma la máquina de éxitos que es el director británico y el vigente interés por el texto.

La idea de adaptar obras como la mencionado implica el desafío de acercar una idea personalizada del texto que se ajuste a lo que se desea o se está en condiciones de producir. Nolan es un director capaz de enfrentar superproducciones megalómanas y sus principales ambiciones tienen que ver con poner en escena cosas imposibles, que constituyan desafíos técnicos tan ambiciosos como precisos en su ejecución. En esa persecución, hay elementos que quedan de lado, como la complejidad que demandaba el guión si se quería dar cuenta de aspectos de la epopeya y la tragedia contenidas en el regreso más famoso de la historia de las letras.

En 2024, Uberto Pasolini –no es pariente de Pier Paolo Pasolini, sí sobrino nieto de Luchino Visconti–, estrenó El regreso de Ulises, coprotagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Binoche, y enfocada estrictamente en los últimos cantos del viaje de La Odisea.

El director italiano se detiene en detalles, expresados desde lo que se elige decir, callar y retratar. Desde el cuerpo y la mirada del héroe, cansado, desarrapado y hasta confundido. La versión de Pasolini tiene menos pompas y más eficiencia en términos de articulación con el poema homérico. Pero ¿cuánta gente vio la película de Pasolini y cuánta la de Nolan? La diferencia es abismal, de hecho a primera ni siquiera se estrenó comercialmente en Argentina.