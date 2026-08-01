Marco Bechis vivió en Argentina y compite en Venecia con ‘Regreso a Buenos Aires”

Marco Bechis pudo abordar en su filmografía su experiencia dolorosa y ciertamente traumática durante la última dictadura cívico-militar: en abril de 1977, tenía 22 años y era estudiante del terciario de la porteña Escuela Mariano Acosta y fue detenido por agentes de la dictadura militar y retenido durante quince días en Avenida Paseo Colón 1266, lugar donde funcionaba “El Club Atlético”, uno de los campos de concentración creados por el gobierno de facto de Rafael Videla.

El hoy cineasta de 70 años había nacido en Santiago de Chile. Su padre trabajaba en Fiat y fue trasladado a Buenos Aires también por motivos relativos a la dictadura militar, en este caso la encabezada por Augusto Pinochet. En 1999 con su película Con Garage Olimpo, Bechis ya había tematizado la oscuridad de aquellos años. Allí se acerca al personaje de María, activista que es secuestrada y puesta en cautiverio en la Buenos Aires de la dictadura. La joven es llevada a un centro clandestino de detención, en el que su captor y torturador es Félix, un joven tímido que alquilaba una habitación en su casa.

Luz, cámara...Marco Bechis tiene un estilo original. Crudo y sin miedo a la sordidez, maneja con soltura un lenguaje que entiende la síntesis: con poco va al grano, permitiéndose la belleza y evitando recargar de solemnidad atmósferas que de por sí contienen mucha densidad emocional. En el Festival de Venecia que comienza el 2 de septiembre próximo, Bechis presentará Ritorno a Buenos Aires. Esta película es también un retorno a Venecia, festival que le tiene estima al director de Alambrado (1991), la ya mencionada Garage Olimpo (1999), Figli / Hijos (2001), La terra degli uomini rossi - Birdwatchers (2008) e Il sorriso del capo (2011).

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Linaje actoral. En Ritorno a Buenos Aires, Bechis le dio el protagónico a Adriano Giannini, hijo del mítico Giancarlo Gianninni –de hoy 83 años–, y quien en Argentina fue muy popular por sus protagónicos en clásicos como Mimí metalúrgico, Pascualino Sietebellezas, de Lina Wertmüller; o El inocente, de Luchino Visconti; o las de Dino Rissio. Con Giannini (Adriano) comparten cartel con elenco argentino: Ana Celentano, Paula Cohen, Olivia Nuss, María Laila Fernández, Vero Gerez, Adrián Fondari, y Marcelo Chaparro.

Festival. Desde la comunicación del Festival de Venecia anunciaron sobre la película: “La de Marco Bechis es una vuelta a Venecia y, sobre todo, un regreso a los lugares que había frecuentado durante mucho tiempo por diversos motivos. Se titula Ritorno a Buenos Aires; han pasado cincuenta años de la dictadura argentina y veintisiete desde la primera película de Bechis, Garage Olimpo, que narraba de forma autobiográfica la historia de los secuestrados en este infame centro de detención donde los opositores al régimen de Pinochet y de los generales argentinos permanecían recluidos antes de ser eliminados físicamente. (...) Bechis vuelve a los infames escenarios de aquel sangriento episodio”.

León de Oro. En Ritorno a Buenos Aires, Bechis retrata a Mariano Guerra, un médico (Adriano Giannini) que decide volver a la Argentina para testificar en el Juicio a las Juntas como víctima de secuestro de la mencionada dictadura. Un regreso que, emocionalmente, será fácil. “La película no trata sobre el regreso de un héroe en busca de venganza, sino el viaje de un hombre agobiado por su propio pasado oscuro cuando, destrozado por la tortura, denunció a sus camaradas”, explicaron los productores a GPS Audiovisal.

Ritorno a Buenos Aires fue elegida para la Competencia Oficial donde también disputarán el León de Oro las películas de cineastas como Danny Boyle, Stéphane Brizé, Werner Herzog, Cédric Kahn, Hirokazu Koreeda, Lee Chang-dong, Martin McDonagh y Nanni Moretti.

Borges y Oasis en pantalla gigante

Dentro y fuera de compentencia, el Festival de Venecia tendrá títulos que describen la vida de personajes contemporáneos. Así, el argentino Mariano Llinás presentará La biografía de Borges en la sección Out of competition-no fiction. El festival la describió así:“Un ambicioso intento de narrar la biografía de Borges a través de objetos y lugares. Una película de 330 minutos que narra no solo la vida de Borges, sino también un siglo de literatura e historia”.

Otro título de esa misma sección que sin duda, llamará la atención es Musk, un documental de 232 minutos donde el director estadounidense Alex Gibney se mete en el mundo de Elon Musk. Y, también en Out of Competition, se presentará Don’t Look Back in Anger, documental producido por Disney sobre la banda inglesa Oasis y su gira de regreso.

Los organizadores del festival dijeron que los hermanos Liam y Noel Gallagher “han prometido que estarán en Venecia”. Dirigido por Dylan Southern, Will Lovelace, y con 122 minutos de duración, el documenta explora el impacto emocional explosivo de la triunfal gira, incluyendo sus primeras entrevistas conjuntas en más de 25 años.