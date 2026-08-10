Nación le debe a Corrientes $7.000 millones en obras escolares paralizadas

El subsecretario de Infraestructura Escolar de Corrientes, Emilio Breard, reveló que el Gobierno Nacional mantiene una deuda acumulada con la provincia de 7.000 millones de pesos en concepto de obras escolares en lo que va del año. A pesar de haber presentado propuestas para reactivar las construcciones frenadas por el Ejecutivo central, el funcionario lamentó la falta de respuestas para destrabar los proyectos.

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Según detalló Emilio Breard, el pasivo nacional se incrementó tras la última actualización de redeterminación de precios, superando una estimación previa que se ubicaba en torno a los $6.000 millones.

El funcionario explicó que el freno de los desembolsos genera un daño financiero creciente: "Cuando una obra queda paralizada con el contrato vigente, se sigue incrementando el contrato. No es un valor estable, cambia todos los meses y se vuelve más cara la obra, además de los trabajos extras que hay que hacer".

Si bien el referente del área técnica aclaró que existe un "excelente diálogo" con las autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación, señaló que dicho organismo no tiene capacidad de resolución para autorizar los traspasos o la reanudación de los contratos, lo que mantiene paralizado el envío de partidas a las provincias.

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El plan provincial y las medidas contra el vandalismo

A pesar de la caída en los giros de coparticipación y el alza en los costos de materiales, el Gobierno provincial ratificó la continuidad de su programa de obras locales.

De un paquete de 40 proyectos previstos, ya se finalizaron 20 establecimientos —entre ellos la Escuela Especial N° 32 de Santa Lucía— y se alista la inauguración de un jardín en Santa Ana. Asimismo, se proyecta la entrega de otras cinco escuelas antes del cierre del año lectivo.

En cuanto al plano operativo ante contingencias climáticas o crecidas de ríos, Breard aclaró que el Ministerio de Educación dispone el uso de escuelas como centros de evacuación únicamente en "última instancia", una vez colmada la capacidad de los refugios municipales, con el fin de no interferir en el dictado normal de clases.

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Por último, para contrarrestar los episodios de vandalismo en la capital provincial, el funcionario destacó a Radioactividad la puesta en marcha de un sistema de seguridad de doble perímetro con cámaras enlazadas directamente con la central del 911.

El esquema logró reducir los delitos en los edificios más conflictivos, aunque su despliegue a más instituciones dependerá de la instalación de conectividad a internet de alta velocidad requerida para los enlaces policiales.