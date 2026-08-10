Buscan a un chaqueño desaparecido en el Paraná: rastrillaron hasta Empedrado y no hallaron rastros

La búsqueda de Fabián Félix Falcón, el chaqueño de 30 años que desapareció en el río Paraná después de ser arrastrado por la corriente durante un temporal, continuó este domingo con un importante despliegue que recorrió sectores de Chaco y Corrientes, aunque nuevamente terminó sin resultados.

El operativo comenzó alrededor de las 9.30 de este domingo 9 de agosto y se extendió durante cinco horas. Embarcaciones de distintas divisiones de la Policía del Chaco, efectivos especializados, Bomberos Voluntarios de Barranqueras y familiares del joven navegaron río abajo desde las inmediaciones del puente interprovincial General Manuel Belgrano hasta la zona de Empedrado, Corrientes.

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Durante el recorrido se realizaron rastrillajes en islas, bancos de arena y costas de ambas provincias. Además, buzos especializados del Departamento COE inspeccionaron sectores señalados por los familiares como puntos de especial interés para la búsqueda. A las 14.35, las autoridades dieron por finalizado el despliegue de la jornada sin que se registraran novedades sobre el paradero de Falcón.

El joven, oriundo de Resistencia, desapareció el jueves 6 de agosto mientras navegaba junto a tres amigos frente a la costa correntina. El grupo fue sorprendido por un fuerte temporal cuando se encontraba en la zona conocida como Punta de la Islita, sobre un banco de arena ubicado aproximadamente a la altura del kilómetro 1.200 del Paraná.

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Según la reconstrucción inicial, sus tres acompañantes lograron ponerse a salvo sobre el banco de arena, mientras Falcón intentó sujetar la embarcación con una soga para impedir que fuera arrastrada. En ese momento, la fuerza de la corriente terminó llevándolo río adentro y desde entonces no pudo ser localizado.

La búsqueda fue encabezada inicialmente por la Prefectura Naval Argentina y fuerzas de seguridad de Corrientes, pero posteriormente se incorporó un amplio dispositivo de la Policía del Chaco. Durante el fin de semana llegaron a utilizarse cinco embarcaciones, drones térmicos, buzos tácticos y personal especializado en búsqueda de personas, además de patrullajes terrestres y fluviales.

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Falcón es salvavidas, radiólogo y padre de un niño de siete años. Su experiencia en natación, canotaje y otras actividades deportivas mantiene las esperanzas de su familia. “Sabe nadar, creo que está vivo”, había manifestado su madre, Ana, durante las primeras jornadas del operativo.

La mujer también agradeció la incorporación de recursos de la provincia del Chaco para ampliar el área de búsqueda. Mientras pasan las horas desde su desaparición, las fuerzas continúan coordinando tareas sobre un extenso tramo del Paraná con el objetivo de determinar qué ocurrió con Falcón después de que la corriente lo separara de sus acompañantes.